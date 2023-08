Napadi z brezpilotniki so tudi v Moskvi postali del vsakdana

Moskva je že nekaj časa dosegljiva tarča za ukrajinske brezpilotne letalnike, že drugi napad na rusko glavno mesto v manj kot 72 urah, pa je v noči na torek znova potrdil izziv, ki ga ti predstavljajo za ruske oblasti in varnostne organe. Ukrajinski predstavniki tudi tokrat niso neposredno prevzeli odgovornosti za eksplozijo, v kateri je bila poškodovana ista poslovna stavba, ki jo je dron zadel že konec prejšnjega tedna. In vendar so opozorili, da bo takšnih incidentov v prihodnosti samo še več.

Kijev tudi tokrat ni neposredno prevzel odgovornosti za napad. Vse večje zmogljivosti Ukrajine, da zadane cilje globoko na ruskem ozemlju. Ruski droni so danes zadeli tudi civilne objekte v Harkovu.

Dvainštiridesetnadstropni nebotičnik, kjer imajo prostore ruska ministrstva za trgovino, digitalizacijo in gospodarski razvoj, je v noči na torek že drugič postal najnovejši simbol vse večje zmogljivosti Ukrajine, da zadane vidne cilje globoko na ruskem ozemlju. Od konca maja je Moskvo doseglo že znatno število ukrajinskih dronov, večina katerih je bila po zatrjevanju ruskih oblasti strmoglavljenih. Tudi v najnovejšem napadu naj bi bila strmoglavljena vsaj dva drona, medtem ko je tretjemu uspelo povzročiti škodo na pročelju ene od višjih zgradb v moskovskem finančnem središču.

Kremelj: Grožnja obstaja in je jasna

Odsotnost smrtnih žrtev v dosedanjih napadih je preprečila, da bi se morale ruske oblasti v javnosti pretirano zagovarjati zaradi porozne obrambe glavnega mesta. Toda njihova naraščajoča pogostost jih je prisilila v to, da so priznale obstoj grožnje, ki jo eksplozije brezpilotnikov predstavljajo za varnost Moskovčanov. »Grožnja obstaja in je jasna,« se je na najnovejši napad odzval tiskovni predstavnik Kremlja Dmitri Peskov in zagotovil, da oblasti sprejemajo ustrezne ukrepe. Vprašanja o podrobnostih je preusmeril na pristojno ministrstvo za obrambo.

Dron je v zgornjih jutranjih urah zadel pročelje nebotičnika v moskovskem finančnem središču. FOTO: Evgenia Novozhenina/Reuters

Eksplozijo so prebivalci okoliških zgradb doživljali različno; za nekatere je bila manjši incident, za druge znak, da življenje ni več povsem varno. »Po zadnjem napadu so vsi govorili, da ne bodo udarili dvakrat na isto mesto. Toda ko smo se zjutraj zbudili, smo bili v šoku,« je za AFP povedala 26-letna

Neimenovani ruski uradni vir je za agencijo Tass potrdil, da so brezpilotniki, vpleteni v najnovejši napad, v Moskvo prileteli iz Ukrajine, kar pomeni, da so morali nezaznani preleteti skoraj devetsto kilometrov ruskega ozemlja. Rusko glavno mesto je bilo za zdaj tarča vsaj šestih tovrstnih napadov.

Kijev napoveduje nove napade

»Moskva se hitro privaja na pravo vojno,« je torkov napad na twitterju komentiral Mihajlo Podoljak, svetovalec ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, in napovedal, da mora Rusija v prihodnosti pričakovati »še več neidentificiranih brezpilotnikov, več državljanskih konfliktov, več vojne«, kot povračilo za njena dejanja v Ukrajini.

Moskva je bila v zadnjih tednih že vsaj šestkrat tarča napada z brezpilotniki. FOTO: Evgenia Novozhenina/Reuters

Tako ukrajinska kot ruska stran se vse od februrja lani zanašata na uporabo brezpilotnih letalnikov pri izvajanju svojih vojaških operacij, tako na fronti kot zunaj nje. Droni, v tem primeru ruski, so danes zadeli civilne objekte v Harkovu, drugem največjem ukrajinskem mestu. V napadih sta bila uničena dva nadstropja študentskega doma. Zadet je bil tudi športni kompleks, pri čemer je bil poškodovan en človek. Popoldne so ruske oblasti na Krimu, ki si ga je Rusija nezakonito priključila leta 2014, sporočile, da so sestrelile ukrajinski brezpilotnik.

Rusko obrambno ministrstvo je zatrdilo, da je preprečilo napad ukrajinskih morskih dronov na ladje ruske mornarice, kasneje pa tudi na civilne ladje v Črnem morju, kar je ukrajinska stran zanikala. »Nedvomno so takšne izjave ruskih uradnikov izmišljene in ne vsebujejo niti kančka resnice. Ukrajina ni napadala, ne napada in ne bo napadala civilnih plovil niti drugih civilnih objektov,« je za Reuters potrdil Mihajlo Podoljak.