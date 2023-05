Napadi z letalniki dosegli Moskvo

Ruska prestolnica je bila prvič, od začetka že 15 mesecev trajajoče vojne z Ukrajino, tarča večjega napada z brezpilotnimi letalniki. Prebivalce južnega predela Moskve je danes zjutraj zbudil zračni napad, v katerega je bilo, po poročanju ruskih oblasti, vpletenih skupno osem dronov (nekateri mediji sicer poročajo o več kot tridesetih). Predstavniki ruskih oblasti menijo, da gre za ukrajinski odgovor na niz napadov, katerih tarča je bil v zadnjih dneh Kijev. Ruski obrambni minister Sergej Šojgu je napad označil za teroristično dejanje.

Tudi Kijev je bil tarča napadov. FOTO: Valentyn Ogirenko/Reuters

Po navedbah ruske vojske so pet od osmih dronov sestrelili, trije so se zaleteli v stanovanjske zgradbe in poškodovali dva človeka. Veliko več škode so povzročili novi ruski napadi z brezpilotniki v ukrajinskem glavnem mestu, v katerih je umrl najmanj en človek.

V Kremlju so po poročanju AFP zagotovili, da ruski državljani med torkovim dogajanjem na moskovskem nebu niso bili v nevarnosti. Čeprav v Kijevu niso prevzeli odgovornosti za napad, ta po mnenju opazovalcev potrjuje čedalje večje sposobnosti ukrajinskega prodiranja globoko na rusko ozemlje. V začetku meseca sta bila nad Kremljem sicer že sestreljena dva brezpilotna letalnika.