Neznanci napadli evropskega poslanca, zaradi hudih poškodb potrebna operacija

V Dresdnu so neznanci v petek zvečer napadli nemškega evropskega poslanca iz vrst socialdemokratov (SPD) Mathhiasa Eckeja, medtem ko je lepil plakate za volilno kampanjo. Po napadu so ga zaradi hudih poškodb odpeljali v bolnišnico, kjer so ga operirali. Policija napadalcev še ni izsledila.

Ecke, ki je nosilec liste SPD za evropske volitve v nemški zvezni deželi Saški, je v petek zvečer po navedbah nemške policije v Dresdnu lepil plakate za kampanjo pred evropskimi volitvami, ko so ga napadli štirje neznani moški, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Napadli tudi člana Zelenih

Le nekaj minut prej so štirje neznanci napadli in poškodovali tudi člana Zelenih, ki je plakate lepil nedaleč stran od Eckeja. Zaradi podobnih opisov napadalcev in bližine prizorišč ter časovnice obeh napadov preiskovalci sumijo, da gre v obeh primerih za isto četverico.

Po navedbah SPD so neznanci v petek na Saškem napadli več njihovih članov, ki so lepili plakate. »Napad na člane demokratičnih strank je napad na temelje naše demokracije. Nasilje in šikaniranje demokratov sta orodji fašistov,« sta v izjavi za javnost zapisala sopredsednika SPD v zvezni deželi Saški Henning Homann in Kathrin Michel.

Za napad sta okrivila skrajno desno Alternativo za Nemčijo (AfD) in ostale desne ekstremistične skupine. Ob tem sta opozorila, da desničarskih skrajnežev pri njihovih dejanjih ne ovira nihče, poroča dpa.

Nasilje tudi v Essnu

Saški premier Michael Kretschmer iz vrst krščanskih demokratov (CDU) je v odzivu na napad na družbenem omrežju X zapisal, da ga pogostost uličnega nasilja v teh dneh spominja na »najbolj temne čase v nemški zgodovini«. Kretschmer je napad obsodil in ga označil za napad na demokratične vrednote.

Nemška notranja ministrica Nancy Faeser, ki prihaja iz SPD, pa je dejala, da, »če je bil napad na Eckeja politično motiviran, potem je to nasilno dejanje tudi resna grožnja nemški demokraciji«.

O napadu na dva politika iz vrst Zelenih poročajo tudi iz Essna. Poslanca v zveznem parlamentu Kaia Gehringa in podžupana mesta Essen Rolfa Flissa so neznanci napadli v četrtek zvečer med sprehodom po mestnem središču. Policija po navedbah dpa napad preiskuje in sumi, da je bil politično motiviran.

Politika sta v odzivu na napad zapisala, da sta »zaskrbljena zaradi sovraštva proti politikom, ki ga je vedno več«.