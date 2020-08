Napake se ne smejo ponavljati

Napake je treba preučiti, da se ne bi ponavljale. Tako so zapisali ugledni španski strokovnjaki v znanstveni reviji The Lancet, ki so prepričani, da razsežnosti pandemije covida-19 v Španiji zahtevajo neodvisno preiskavo soočanja z zdravstveno krizo.



Številke uvrščajo Španijo med države, v katerih je covid-19 zahteval enega od najvišjih davkov. Do zdaj so potrdili več kot 300.000 okužb z novim koronavirusom, uradno je bolezen zahtevala 28.500 življenj, odstopanja od večletnega povprečja smrti pa so pokazala, da bi bilo lahko žrtev precej več. Skoraj 20.000 ljudi je umrlo v domovih za starejše, z virusom sars-cov-2 se je okužilo tudi več kot 50.000 zaposlenih v zdravstvu. Skupina strokovnjakov se je zato vprašala, kaj je bilo narobe v državi z domnevno enim od najboljših zdravstvenih sistemov, na podlagi katerega se Španija uvršča visoko tudi na svetovnem indeksu zdravstvene varnosti.



Med možnimi vzroki so izpostavili neustrezno pripravljenost na izbruh pandemije, pozen odziv centralne in regionalnih oblasti, staranje prebivalstva ter visoko stopnjo mobilnosti in migracije. Svoje so dodali varčevalni ukrepi po dolžniški krizi, ki so oslabili zmogljivosti javnega zdravstvenega sistema. »Da bo država pripravljena na prihodnje valove okužb s koronavirusom, je treba opraviti obsežen pregled zdravstvenega sistema in sistema socialne oskrbe ter identificirati prednosti, slabosti in dosedanje nauke,« so zapisali v prispevku. Poudarili so, da namen neodvisne preiskave ne sme biti pripisovanje krivde, ampak odkrivanje pomanjkljivosti, ki jih je treba odpraviti.

To ni drugi val

Številke v tej državi znova vzbujajo skrb. V zadnjem tednu so v povprečju potrdili 2772 okužb na dan, kar je občutno več kot teden prej, ko je bilo dnevno povprečje 1913 okužb. Fernando Simón, vodja centra za izredne razmere na ministrstvu za zdravje, je zatrdil, da to ni drugi val, saj da so razmere pod nadzorom. Prav tako menda podatki niso primerjavi z vrhuncem zdravstvene krize, saj da zdaj potrdijo veliko več primerov kot tedaj. V zadnjih sedmih dneh so potrdili največ okužb v Kataloniji in Aragoniji, ki je po številu prebivalcev trenutno najbolj prizadeta regija v Evropski uniji. Čedalje več prenosov naj bi bilo povezanih z družinskimi srečanji in nočnimi klubi, večje izbruhe so odkrili tudi v živilskih podjetjih in kmetijskem sektorju.