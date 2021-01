Napeti poskusi približevanja

V nadaljevanju preberite:

Odnosi med državama, ki imata 103 kilometre skupne meje, so skrhani od septembra 2017, ko so v Kijevu sprejeli zakon, s katerim so okoli 150.000 pripadnikom madžarske manjšine omejili pravico do šolanja v nacionalnem jeziku. Ta teden sta se srečala zunanja ministra Ukrajine in Madžarske, da bi ustavila slabšanje odnosov, a pretiranega optimizma ni bilo čutiti.