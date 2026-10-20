Napeti preobrat: Trumpova podpora Ukrajini je negotova

Odnosi med Združenimi državami Amerike in Ukrajino se zaostrujejo. Medsebojno nezaupanje se poglablja zaradi izmenjave obveščevalnih podatkov, ameriške neuvedbe sankcij proti Rusiji in ukrajinskih napadov na rusko energetsko infrastrukturo.

Napetosti stopnjujejo nesoglasja glede nadaljevanja ukrajinskih napadov na ruske cilje. Kijev je konec tedna izvedel enega izmed največjih letošnjih napadov z brezpilotniki na Rusijo in zadel naftno rafinerijo v Sankt Peterburgu. Ameriški predsednik Donald Trump je pred tem Ukrajino pozval, naj preneha napadati naftne objekte. Ameriška administracija si namreč v luči novembrskih vmesnih volitev prizadeva ublažiti pritisk na cene goriva. Rusija pa kljub napovedanemu energetskemu premirju še naprej napada ukrajinsko infrastrukturo.

Dodatno zaskrbljenost v Kijevu povzroča izmenjava obveščevalnih podatkov. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je opozoril, da večkrat niso prejeli pravočasnih opozoril pred ruskimi napadi z balističnimi raketami. Njegov svetovalec Serhij Beskrestnov je za BBC povedal, da opozorila včasih prispejo le minuto pred napadom.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski kljub vse večjim nesoglasjem z Washingtonom vztraja, da je pripravljen na mirovna pogajanja. FOTO: Yves Herman/Reuters

Beskrestnov še opozarja, da ukrajinske sile za učinkovito izvajanje vojaških operacij nujno potrebujejo satelitsko omrežje Starlink. Podjetje Spacex Elona Muska je namreč prejšnji teden čez noč uvedlo omejitev hitrosti na 160 kilometrov na uro, ne da bi o tem predhodno obvestili Ukrajino. To se je zgodilo v času novih ruskih napadov in medtem ko je po vsej Ukrajini brez elektrike ostalo najmanj 600.000 ljudi.

Starlink je ključen za usmerjanje brezpilotnih letalnikov in prestrezanje novih ruskih reaktivnih dronov. Združene države med drugim niso odobrile ključne dobave Ukrajini, prestreznih raket sistema zračne obrambe patriot.

Ukrajino skrbi tudi morebitno dodatno popuščanje Združenih držav glede sankcij proti Rusiji. Trump zagovarja omilitev sankcij z argumentom, da ne želi ogroziti mirovnih pogajanj in Rusije odvrniti od pogajalske mize. V Kijevu se bojijo, da bi Washington lahko Rusiji ponudil še dodatne ugodnosti v zameno za njeno pripravljenost na končanje vojne. Dodatno zaskrbljenost v Kijevu vzbuja tudi možnost tristranskega srečanja ZDA, Rusije in Kitajske brez ukrajinske udeležbe.

Kljub vse večjim nesoglasjem Zelenski vztraja, da je Ukrajina pripravljena na mirovna pogajanja, če bodo zagotovljena njena varnost in dostojni pogoji za doseg miru. V nedeljo se je namreč pogovarjal z ameriškim odposlancem Stevom Witkoffom in Trumpovim zetom Jaredom Kushnerjem ter izrazil upanje, da se bodo v prihodnjih dneh tudi osebno srečali.