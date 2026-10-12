Je iranska vojna dovolj razočarala volivce, da bodo slavili demokrati?

»Še naprej bom volil Trumpove republikance,« je na bencinski črpalki v Ciceru na severu zvezne države New York povedal mlajši moški. Ali ga ne motijo visoke cene bencina? »Ne!« je dejal in hitro odpeljal s črpalke. Morda pa so ga vendarle motile bolj, kot je priznal. Zaradi njih je ogrožena republikanska prevlada v kongresu, in to ne le zaradi tradicionalne demokratske trdnjave New York.

Stranka, ki v ZDA zmaga na predsedniških volitvah, dve leti pozneje običajno izgubi vmesne kongresne. V začetku leta je bilo videti, da bodo republikanci predsednika Donalda Trumpa premagovali zgodovino. Carine na države, ki so po njegovem desetletja izkoriščale ZDA, so skupaj z nižanjem davkov in odpravljanjem regulacij začele vračati proizvodnjo, inflacija se je spustila na 2,4 odstotka. Privrženci gibanja Naredimo Ameriko spet veliko (Maga) so slavili zaprtje meje z Mehiko in izganjanje milijonov ilegalnih priseljencev. Potem pa je Trump, nasprotnik večnih vojn, napadel Iran in celo številni pripadniki gibanja Maga menijo, da jih je izdal.