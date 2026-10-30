Napeto v Varšavi: ustavno sodišče ščitijo policisti, predsednik odpovedal pot na tuje

Policisti stojijo za ograjo, medtem ko se pred sedežem poljskega ustavnega sodišča v Varšavi zbirajo protestniki, tudi z rožnimi venci in drugimi verskimi predmeti. Policija je zaprla dostop do poslopja sodišča. FOTO: Wojtek Radwanski/AFP

Ob poljskem ustavnem sodišču so danes zvečer razporedili policijske enote za obvladovanje izgredov, predsednik Karol Nawrocki pa je odpovedal obisk v Afriki, potem ko so v okviru spora med sredinsko vlado in nacionalistično desnico suspendirali predsednika ustavnega sodišča Bogdana Święczkowskega, poroča AFP.

Vlada si prizadeva odstaviti ustavne sodnike, ki jih je imenovala prejšnja desna vlada nacionalistične stranke Zakon in pravičnost (PiS). Več deset policistov je varovalo vhod v poslopje, pred katerim so se na protestu proti odstavitvi predsednika sodišča zbrali privrženci zdaj opozicijske PiS. Na uradnem računu sodišča na družbenem omrežju X so zapisali, da je šlo za »državni udar«.

FOTO: Wojtek Radwanski/AFP

Predsednik odpovedal polet v Senegal

Predsednik Nawrocki, politično neodvisni desničar, je odpovedal polet v Senegal, kamor je bil namenjen na uradni obisk, da bi se lahko vrnil v Varšavo.

V času vladavine PiS med letoma 2015 in 2023 je Evropska unija poljskemu ustavnemu sodišču očitala pretesno povezanost s politično oblastjo. Sodišče je v več primerih razsodilo, da ima poljska zakonodaja prednost pred pravom EU.

Premier Donald Tusk je po zmagi na volitvah leta 2023 obljubil, da bo končal spor z Brusljem. Toda Nawrocki je blokiral njegove predloge za imenovanja na ustavno sodišče.

Suspenz Święczkowskega je sporočila druga sodnica sodišča, Anna Korwin-Piotrowska. Pravosodni minister Waldemar Żurek, ki je tudi generalni državni tožilec, je novinarjem povedal, da je zahteval odvzem imunitete Święczkowskemu in njegovemu namestniku Bartłomieju Sochańskemu.

FOTO: Wojtek Radwanski/AFP

Privrženci PiS so pred sodiščem vzklikali »Tusk, izdajalec«, je poročal novinar francoske tiskovne agencije AFP s kraja dogajanja. Nekateri so molili ter v rokah držali rožne vence in verske podobe.

Tusk je ukrep utemeljil v objavi na omrežju X. »Ponovna vzpostavitev pravne države je naša dolžnost,« je zapisal. »Po letih brezpravja pod vodstvom PiS je to težaven proces, včasih boleč, ki zahteva odločno ukrepanje. Druge poti ni.«

Uradna spletna stran ustavnega sodišča v petek zvečer ni bila dostopna. Na njegovem računu na omrežju X so zapisali, da je prišlo do »državnega udara« in da Święczkowski ostaja na položaju. Dodali so, da Korwin-Piotrowska ne more postati začasna predsednica sodišča, saj ni prisegla pred predsednikom države.