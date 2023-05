Napetosti med Brusljem in Londonom le še slab spomin

V nadaljevanju preberite:

Odnosi med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom, dolgo obremenjeni z brexitom, vse od začetka leta doživljajo preporod. Samo v tem tednu sta Bruselj in London napovedala sklenitev sporazuma o povečanem sodelovanju na področju finančnih storitev in dogovora o izmenjavi obveščevalnih podatkov, ekspertize in osebja pri nadzoru migracij v Rokavskem prelivu. Na oba je mogoče gledati kot na neposredno posledico rešitve severnoirskega vprašanja, ki je predolgo obremenjevalo tako britansko kot evropsko stran.