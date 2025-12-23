Napetosti med Damaskom in Kurdi so na vrhuncu

Napetosti med kurdskimi Sirskimi demokratičnimi silami (SDF) in sirskimi vladnimi silami so po ponedeljkovih spopadih v Alepu, v katerih sta bila ubita dva človeka, na vrhuncu. Čeprav so se pripadniki kurdske milice, ki nadzira velik del severovzhoda države, ter (novih) vladnih sil dogovorili za prekinitev ognja, večji spopad med največjima vojaškima skupinama v državi dobro leto po padcu diktatorske dinastije Asad še nikoli ni bil bliže.

Nova sirska vojska, nastala iz koalicije uporniških skupin, ki so 8. decembra lani prevzele oblast v Damasku, in iz ostankov razpuščene stare vojske, je s Sirskimi demokratičnimi silami 10. marca sklenila dogovor, da se pripadniki kurdske milice (najmanj 50.000 dobro oboroženih in izjemno izkušenih borcev) do konca leta priključijo sirskim vladnim silam. Ta dogovor – za nove vladarje Sirije bolj izogibanje konfliktu, za sirske Kurde pa kupovanje časa z namenom podaljševanja statusa quo – je za nekaj časa umiril razgrete strasti, a vseskozi je bilo jasno, da bodo napetosti prej ali slej izbruhnile. Še posebej zato, ker v dogovarjanju med stranema ni bilo ne napredka ne jasne pripravljenosti na (boleč) kompromis – zlasti v mestih in vaseh, kjer sta »na terenu« prisotni obe oboroženi skupini.

Občutljivost položaja je nazorna tudi v Alepu, največjem sirskem mestu, kjer so v ponedeljek v četrtih z večinskim kurdskim prebivalstvom (Ašrafija in Šejk Maksud) izbruhnili spopadi. Trajali so več ur, kurdske in vladne sile pa so za izbruh neposrednih sovražnosti okrivile druga drugo. Sirske demokratične sile so pred devetimi meseci privolile v vključitev v vladno vojsko, a pod pogojem, da se novi sirski vojski priključijo celotni kurdski bataljoni in divizije (z vsaj delno obstoječo poveljniško strukturo). Ahmad al Šara, predsednik Sirije in dolgoletni poveljnik skrajne sunitske milice Hajat Tahrir al Šam, katere kadri imajo ključno vlogo v sedanjih sirskih vladnih silah, v to ni privolil, saj si želi sirske Kurde na vojaški – in s tem seveda tudi na politični – ravni vsaj delno podrediti in zato zahteva, da se Kurdi vladnim silam priključijo kot posamezni vojaki zunaj obstoječih struktur in hierarhij.