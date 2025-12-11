Napetosti v čezatlantskih odnosih ne pojenjajo

Ameriški predsednik Donald Trump je dopustil možnost, da se predstavniki ZDA ta konec tedna ne bodo udeležili pogovorov z evropsko stranjo o končanju vojne v Ukrajini, rekoč, da nočejo »izgubljati časa«. Republikančev hladen odziv na najnovejšo evropsko pobudo je sledil telefonskemu pogovoru z voditelji Združenega kraljestva, Francije in Nemčije, katerega potek so v evropskih prestolnicah interpretirali precej drugače kot v Washingtonu.

»Izmenjali smo si nekaj težkih besed o Ukrajini,« je Trump povzel pogovor z britanskim premierom Keirom Starmerjem, francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom in nemškim kanclerjem Friedrichom Merzem, trojico evropskih voditeljev, ki najbolj intenzivno poskuša vplivati na prizadevanja ameriške administracije za končanje skoraj štiri leta trajajoče vojne na vzhodu stare celine.