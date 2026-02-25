Ameriški predsednik o svojih velikih uspehih – kaj je res in kaj ne?

Predsednik ZDA Donald Trump je v govoru o stanju v državi svoje prvo leto drugega mandata razglasil za izjemen uspeh. A ankete kažejo, da številni volivci ne delijo Trumpove zmagoslavne ocene. Le 39 odstotkov vprašanih predsednikovo delo ocenjuje kot pozitivno, kritični pa so zlasti glede vprašanj gospodarstva in priseljevanja.

Govor prihaja v času, ko se predsednik sooča z nizko javno podporo pred novembrskimi vmesnimi volitvami, na katerih bi lahko demokrati prevzeli nadzor nad kongresom. FOTO: Kenny Holston/The New York Times, AFP

Med govorom je Trump nanizal številne domnevne uspehe svojega prvega leta ponovnega predsedovanja, vendar se ti pogostokrat ne skladajo s preverjenimi dejstvi, poroča NPR. Zbrali smo nekaj primerov.

Končal osem vojn?

Trump je v svojem govoru ponovil svojo mantro, da je v prvih desetih mesecih svojega mandata končal osem vojn, kar je seveda pretiravanje. Morda je bil njegov največji uspeh doslej posredovanje pri prekinitvi ognja v vojni med Izraelom in Hamasom v Gazi oktobra lani, a Izrael od razglasitve premirja še vedno nadaljuje zračne napade. Samo od vzpostavitve premirja je bilo ubitih več kot 600 Palestincev.

Davčne olajšave v korist le bogatim

Dalje je Trump zatrdil, da je lani pozval kongres, naj »začne misijo sprejemanja največjih davčnih olajšav v ameriški zgodovini, in naša republikanska večina je to odlično izpolnila«. Republikanski kongresniki so lani poleti glasovali za podaljšanje delov davčne olajšave iz leta 2017, ki bi sicer potekla lani.

Nestrankarski kongresni proračunski urad pravi, da bo večina davčnih prihrankov šla bogatim, medtem ko bodo imela gospodinjstva srednjega razreda manjšo korist. FOTO: Evelyn Hockstein/Reuters

Analiza davčne fundacije je pokazala, da je Trumpov »veliki lepi zakon« šesta največja davčna olajšava v zgodovini ZDA, ne pa največja. Zakon dodaja tudi nove davčne olajšave za napitnine, plačilo nadur in prejemke socialnega zavarovanja. Posledica tega bo nekoliko višja neto plača za številne delavce v letu 2026. Zakon je prav tako zmanjšal vladno porabo za programe varnostnih mrež, kot sta Medicaid in boni za hrano.

Nestrankarski kongresni proračunski urad pravi, da bo večina davčnih prihrankov šla bogatim, medtem ko bodo imela gospodinjstva srednjega razreda manjšo korist. Za družine, ki zaslužijo manj kot 55.000 ameriških dolarjev na leto, bo izguba državnih ugodnosti verjetno odtehtala morebitne davčne prihranke, zaradi česar se bodo znašli v slabšem položaju.

Napihnjene trditve o inflaciji

Nekoliko napihnjene so tudi predsednikove trditve o inflaciji: »Bidnova administracija in njeni zavezniki v kongresu so povzročili najhujšo inflacijo v zgodovini naše države, toda moja administracija je v 12 mesecih znižala osnovno inflacijo na najnižjo raven v več kot petih letih, v zadnjih treh mesecih leta 2025 pa je padla na 1,7 odstotka.«

Inflacija se je v zadnjih mesecih sicer zares umirila, vendar življenjski stroški še vedno naraščajo hitreje, kot bi si želela večina državljanov. Najvišjo raven v štirih desetletjih je inflacija dosegla v letu 2022, in sicer na 9,1 odstotka, potem ko je ruska invazija na Ukrajino povzročila strmoglavljenje cen po vsem svetu. Do trenutka, ko je predsednik Biden zapustil položaj, se je znižala na tri odstotke, aprila lani padla na 2,3 odstotka in se septembra znova zvišala na tri odstotke.

Trumpove carine so zvišale cene nekaterih uvoženih dobrin, vendar so bili učinki na skupne življenjske stroške omejeni, letna inflacija pa se je januarja znižala na 2,4 odstotka. Ločen pokazatelj inflacije, ki ga pozorno spremlja ameriška centralna banka, kaže, da cene še vedno naraščajo približno enako hitro kot pred enim letom.

Rast delovnih mest se je upočasnila

Neskladje med predsednikovimi trditvami in siceršnjimi podatki je najti tudi na področju rasti delovnih mest. Po Trumpovih trditvah naj bi danes delalo več Američanov kot kadar koli v zgodovini države, sto odstotkov ustvarjenih mest pod njegovo administracijo pa naj bi bilo ustvarjenih v zasebnem sektorju.

Nasprotno podatki kažejo, da se je rast delovnih mest v zadnjem letu močno upočasnila. Ameriški delodajalci so v celotnem letu 2025 ustvarili le 181.000 delovnih mest, medtem ko je bilo v letu prej na voljo več kot 1,4 milijona zaposlitev. Zaposlovanje se je sicer januarja letos povečalo, vendar predvsem v zdravstvenem sektorju, panogi, ki je običajno izolirana od vzponov in padcev širšega gospodarstva. Brezposelnost sicer ostaja nizka in znaša 4,3 odstotka, kar je 0,3 odstotka več kot pred enim letom, ko se je Trump vrnil v Belo hišo.

Prehajanje meja in »zgodovinska« varnost

V svojem govoru se je Trump dotaknil tudi varnosti na mejah države: »Po štirih letih, v katerih so milijoni in milijoni nezakonitih priseljencev popolnoma nepreverjeni in nenadzorovano prečkali naše meje, imamo zdaj daleč najmočnejšo in najvarnejšo mejo v ameriški zgodovini.«

Čeprav drži, da je bilo v času Bidnove administracije zgodovinsko veliko število prehodov meje, ni res, da je bila meja na stežaj odprta za ljudi, ki so jo lahko prečkali brez varnostnega preverjanja. FOTO: Bruno Kelly/Reuters

Ta trditev delno drži, vendar ni res, da ZDA niso zaznale nobenih prehodov meje. Podatki ameriške carinske in mejne zaščite namreč kažejo, da jih je bilo leta 2025 približno 237.538. Vendar pa so srečanja mejnih patrulj z migranti, ki prečkajo mejo v Združene države Amerike iz Mehike, padla na najnižjo raven v več kot 50 letih, kaže analiza statističnih podatkov zvezne vlade, ki jo je izvedel raziskovalni center Pew.

Čeprav je res, da je bilo v času Bidnove administracije zgodovinsko veliko število prehodov meje, ni res, da je bila meja na stežaj odprta za ljudi, ki so jo lahko prečkali brez varnostnega preverjanja. V zadnjem letu svoje administracije je namreč predsednik Biden znatno poostril nadzor.