Napovedana je huda zima

Ni jasno, kakšne adute skriva v rokavu predsednik ZDA Donald Trump, ki je v zadnjih dneh večkrat izjavil, da lahko v že ne tako daljni prihodnosti pričakujemo mirovni dogovor med Kijevom in Moskvo. Tako ruski voditelj Vladimir Putin kot njegov ukrajinski kolega Volodimir Zelenski naj bi Trumpu zaupala, da sta za »sklenitev posla«. In to bi se lahko zgodilo še pred začetkom hude zime, je povedal politik, ki je obljubil, da bo vojno na vzhodu Evrope končal že prvi dan, ko se bo vrnil v Belo hišo.