Napovedana je huda zima

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    Galerija
    Pripadniki ukrajinske 46. samostojne zračno-mobilne brigade Podilsk se vračajo iz akcije v Doneški oblasti. FOTO: Anatolij Stepanov/Reuters
    Boris Čibej
    27. 9. 2026 | 18:30
    2:34
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    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Ni jasno, kakšne adute skriva v rokavu predsednik ZDA Donald Trump, ki je v zadnjih dneh večkrat izjavil, da lahko v že ne tako daljni prihodnosti pričakujemo mirovni dogovor med Kijevom in Moskvo. Tako ruski voditelj Vladimir Putin kot njegov ukrajinski kolega Volodimir Zelenski naj bi Trumpu zaupala, da sta za »sklenitev posla«. In to bi se lahko zgodilo še pred začetkom hude zime, je povedal politik, ki je obljubil, da bo vojno na vzhodu Evrope končal že prvi dan, ko se bo vrnil v Belo hišo.

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    Odpoklic

    Nov odpoklic izdelka s polic več trgovcev

    Podjetje Bimed kupce prosi, da izdelek vrnejo na mesto nakupa, kjer jim bodo povrnili stroške.
    25. 9. 2026 | 18:11
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    Novice  |  Slovenija
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    Toplotna črpalka, drva ali peleti? To v resnici odloča o prihranku

    Kateri način ogrevanja se danes najbolj izplača? Cena energenta ni edino merilo. Na končni strošek vplivajo tudi hiša, investicija in vzdrževanje.
    25. 9. 2026 | 14:56
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    Trump menda že zavrnil iranski predlog, ima pa novo ime za Hormuško ožino

    »Odločitev je zdaj na strani ZDA,« je v petek dejal iranski zunanji minister Abas Aragči. Ameriški predsednik je skeptičen.
    26. 9. 2026 | 08:00
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    Posojila

    Euribor čez psihološko mejo treh odstotkov – koliko dražji bo moj kredit

    Skok obrestne mere za odstotno točko pri 100.000 evrih stanovanjskega posojila lahko pomeni dodatnih 11.000 evrov obresti, kaže naš izračun.
    Aleksandar Lukić 26. 9. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
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    Magazin  |  Zanimivosti
    DOGODEK

    Peter Prevc brez olepševanja

    Peter Prevc in drugi izjemni govorci bodo skozi zgodbe iz športa, gospodarstva, tehnologije in družbe pokazali, kaj pomeni vztrajati, ko pot naprej ni jasna.
    Promo Delo 21. 9. 2026 | 14:14
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    Gospodarstvo  |  Novice
    KAKO VESTE, DA STE VARNI?

    S kom se vsak teden sestaja prvi mož slovenskega podjetja in zakaj?

    Rešitve za kibernetsko zaščito zaznavajo sumljive dogodke, odpornost podjetja pa je odvisna od razumevanja konteksta, strokovne presoje in hitrosti odziva.
    14. 9. 2026 | 12:53
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    Magazin  |  Zanimivosti
    OSKRBOVALNE VERIGE

    Kaj se dogaja v Zalogu

    Zagotavljanje zanesljivih, učinkovitih in odpornih logističnih rešitev, ki odgovarjajo na vse zahtevnejše potrebe oskrbovalnih verig.
    Promo Delo 21. 9. 2026 | 14:16
    Preberite več
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    Novice  |  Slovenija
    ZAVAROVANJE

    Podjetja se srečujejo z manj vidnim problemom (video)

    Zdravstveno zavarovanje postaja vse pomembnejši del zaposlitvenega paketa, saj lahko zaposlenemu pomaga prav takrat, ko ga najbolj potrebuje.
    22. 9. 2026 | 09:00
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    Borut Tavčar 26. 9. 2026 | 06:00
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    Investicije

    Sandoz, Novartis in Krka s krepko več kot dvema milijardama evrov naložb

    Sandoz prihodnji teden odpira največjo neposredno posamično tujo naložbo. Novartis končuje enega največjih naložbenih ciklov
    Nejc Gole 25. 9. 2026 | 05:00
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    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Zagreb bo stičišče razprave o prihodnosti kapitala

    Podpredsednik hrvaške vlade bo 20. oktobra v Zagrebu slavnostni govorec konference Kapitalski trgi 2026, ki bo v ospredje postavila prihodnost finančnih trgov.
    24. 9. 2026 | 08:46
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    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Pomoč podjetjem za energetsko prenovo stavb

    Novi instrument je kombinacija ugodnega posojila in nepovratne podpore v obliki možnega delnega odpisa glavnice kredita.
    Marjana Kristan Fazarinc 24. 9. 2026 | 05:00
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    27. 9. 2026 | 20:15
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    Novica Mihajlović 27. 9. 2026 | 20:00
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    Slovenke za konec z zmago, ki dviguje samozavest

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    27. 9. 2026 | 19:17
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    Boris Čibej 27. 9. 2026 | 18:30
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    Napovedana je huda zima

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    Boris Čibej 27. 9. 2026 | 18:30
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    ARENA TEHNOLOGIJ

    »To je tisti 'Apollo učinek', ki ga Slovenija potrebuje.«

    Pred letom dni je učiteljica pogledala svoje učence in rekla: »Še nikoli nisem videla toliko iskric v njihovih očeh.« Učitelji iz sosednjih šol so rekli isto.
    Promo Delo 23. 9. 2026 | 10:26
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    Vaš konkurent kupuje dražjo elektriko, a zanjo plača manj. Kako?

    Še pred nekaj leti je podjetja zanimalo predvsem, koliko stane megavatna ura elektrike, danes pa je to le del precej širše enačbe.
    24. 9. 2026 | 09:41
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    V osmih tednih do konkretnih rezultatov

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    Le nekaj ur od Slovenije lahko nepremičnina ob morju postane veliko več kot počitniški dom – prostor za življenje, zasebnost in dolgoročno ohranjanje vrednosti.
    21. 9. 2026 | 08:36
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    Za vlaganje nimate dovolj denarja? Začnete lahko že s 50 evri

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