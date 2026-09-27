Napovedana stavka v Zagrebu bi lahko ohromila javni promet in odvoz odpadkov

Zaposleni v zagrebškem javnem prevozniku ZET in Zagrebškem holdingu bodo v jutri ob 3.30 začeli napovedano stavko. Sindikatom in mestnim oblastem namreč ni uspelo doseči dogovora o plačah, koeficientih zahtevnosti delovnih mest in novih kolektivnih pogodbah, poroča Jutarnji list. Stavka bi lahko prizadela javni promet in komunalne storitve.

Zagrebški župan Tomislav Tomašević je po neuspelih pogajanjih sindikate obtožil, da želijo stavko izvesti za vsako ceno, ter opozoril, da se strani nista dogovorili niti o obsegu nujnih storitev med stavko. O tem naj bi odločala neodvisna arbitraža. Prebivalce je pozval k mirnosti ter priporočil skupne vožnje, kjer je mogoče, in prilagoditev delovnega časa oziroma delo od doma.

Posebej vprašljiv bi bil lahko odvoz odpadkov. Predstavnica Hrvaške zveze za gospodarjenje z odpadki Lana Krišto ocenjuje, da prve težave verjetno ne bi nastopile takoj, temveč po nekaj dneh, ko bi se zabojniki napolnili. Takrat bi se lahko odpadki začeli kopičiti ob njih, kar bi povečalo tveganje za neprijetne vonjave, glodavce in ptice ter druge sanitarne težave.

Predsednik društva Ekologija grada Josip Pavlović pričakuje, da bi bili prvi vidni učinki mogoči že v torek, izrazitejši pa v sredo, če bi stavka trajala. Po njegovih navedbah Zagreb dnevno ustvari okoli 962 ton mešanih komunalnih odpadkov, zato bi daljša prekinitev odvoza hitro vplivala na razmere v mestu.

Tomašević je opozoril tudi na posledice prekinitve javnega prevoza, saj bi lahko številni zaposleni v zdravstvu, policiji, gasilstvu in drugih službah težje prišli na delo. Mesto in sindikati se bodo medtem še naprej pogajali o zahtevah zaposlenih, med drugim o zvišanju osnovnih plač in novih kolektivnih pogodbah.