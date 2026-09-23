Ryanair zmanjšuje število letov in draži vozovnice

Vodstvo irskega nizkocenovnega letalskega prevoznika Ryanair zaradi naraščajočih cen naftnih derivatov kot posledica vojne na Bližnjem vzhodu napoveduje znatno zvišanje cen letalskih vozovnic v prihodnji poletni sezoni. Podjetje je ob tem znižalo tudi svoje cilje glede števila izvedenih poletov za prihodnje leto.

Kot je novinarjem v Londonu dejal izvršni direktor največjega evropskega nizkocenovnega prevoznika Michael O'Leary, gredo cene letov »le v eno smer, in sicer izrazito navzgor«. »Verjamem, da se bodo cene vozovnic za naše in vse druge potnike vse do poletja 2027 zaradi precej višjih cen nafte znatno zvišale,« je napovedal.

Ryanair je ob tem po njegovih besedah že znižal svoje cilje glede števila opravljenih poletov za prihodnje leto, saj si prizadeva zmanjšati porabo goriva v zimskem obdobju.

»Za letos imamo ceno goriva zavarovano pri približno 80 ameriških dolarjih za sod. Če bomo ceno za prihodnje leto zavarovali pri 100 dolarjih za sod, se bodo naši stroški za gorivo povečali za 25 odstotkov,« je pojasnil O'Leary. To bi po njegovih besedah pomenilo, da bi se letni strošek za gorivo v 2027 povzpel na okoli 7,5 milijarde dolarjev.

Letalska družba je sicer že pred tem opozorila na možnost, da bodo imeli njihovi tekmeci v prihajajoči zimi težave z ohranjanjem zmogljivosti ali s samim preživetjem na trgu, če bodo cene nafte še naprej vztrajale na tako visokih ravneh.

Po podatkih Mednarodnega združenja za zračni promet (Iata) se je povprečna svetovna cena letalskega goriva minuli teden v primerjavi s tednom prej zvišala za 7,4 odstotka na 194,90 dolarja za sod.

Vojna na Bližnjem vzhodu, ki vpliva na cene goriva in vozovnic, je medtem že privedla do padca Ryanairovega dobička v prvem četrtletju tekočega poslovnega leta oziroma v obdobju od aprila do junija. Podjetje je v tem obdobju namreč ustvarilo 538 milijonov evrov čistega dobička, kar je za 34 odstotkov manj kot v enakem obdobju leto prej.

»Operativni stroški so se povečali za 11 odstotkov na 3,8 milijarde evrov, saj se je cena petine letalskega goriva, ki si ga nismo zagotovili vnaprej, v prvem četrtletju več kot podvojila,« je tedaj v izjavi o poslovnih rezultatih zapisal O'Leary.