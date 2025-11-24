Napredek pri tlakovanju poti do miru

V vodstvu EU vidijo novo dinamiko v pogovorih o miru v Ukrajini. Predsednik evropskega sveta António Costa je po neuradnem zasedanju voditeljev držav članic v angolski Luandi ocenil, da je bil v pogovorih predstavnikov ZDA, Ukrajine in Evrope v Ženevi narejen precejšen napredek. »Nekaj vprašanj še mora biti rešenih, a smer je pozitivna,« je ocenil Portugalec.

Vprašanja, ki neposredno zadevajo EU, kot so sankcije, zadržana ruska sredstva ali širitev, po njegovem mnenju zahtevajo neposredno vključenost in odločanje EU. Unija naj bi tudi še naprej zagotavljala podporo Ukrajini. Glede finančne podpore je napovedal, da bo odločitev sprejeta na decembrskem vrhu EU. Bruselj načrtuje uporabo ruskih sredstev za financiranje Ukrajine.

Po besedah predsednice evropske komisije Ursule von der Leyen gre pri vprašanju Ukrajine za varnost celotne celine. Prepričana je, da je treba spoštovati ukrajinsko ozemlje in suverenost. »Samo Ukrajina kot suverena država lahko sprejema odločitve v zvezi s svojimi oboroženimi silami,« je dejala. Evropa naj bi imela tudi osrednje mesto v prihodnosti Ukrajine. Jutri se bodo prek videopovezave sestale tudi podpornice Ukrajine v okviru koalicije voljnih. Med udeleženci zasedanja bo tudi premier Robert Golob.

Slovenija za pogovore Zelenski-Putin

»Slovenija podpira vsa prizadevanja za dosego trajnega miru v Ukrajini. Do njega lahko pridemo le s takojšnjo prekinitvijo ognja ter začetkom mirovnega procesa, ki ga morajo odpreti neposredni pogovori med ukrajinskim in ruskim predsednikom,« je vlada objavila na X.

Zasedanja v Luandi so se, ob predsedniku evropskega sveta in predsednici evropske komisije, udeležili voditelji Poljske, Španije, Češke, Portugalske, Nemčije, Hrvaške, Slovaške, Nizozemske, Italije in Irske. Preostali, tudi premier Golob, so bili navzoči na daljavo prek videopovezave.