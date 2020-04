Narašča število primerov Kawasakijeve bolezni med otroki

Ali je koronavirus sprožilec Kawasakijeve bolezni pri otrocih? FOTO: Joel Saget/ Afp

Sindrom se pojavlja tudi v Italiji in Španiji

Nacionalna zdravstvena služba v Veliki Britaniji je britansko javnost opozorila na porast števila primerov Kawasakijevega sindroma pri otrocih. Ne sicer veliko, a vendarle opazno povečanje števila otrok, ki so jih zaradi znakov te bolezni - visoke vročine, težav s prebavo, izpuščajev, v hujših primerih tudi težav z delovanjem srca in ožilja in težav z dihanjem - morali sprejeti na oddelke intenzivne nege v bolnišnicah, vzbuja skrb, poroča danes nemški Die Welt.Kawasakijev sindrom je pravzaprav vnetje srednje velikih žil in se običajno pojavlja pri otrocih, mlajših od pet let. Britanski zdravstveni strokovnjaki sicer ne govorijo neposredno o tej bolezni, ampak o skupku simptomov, ki najbolj kažejo na to bolezen. In ker je število primerov začelo naraščati ravno v času pandemije bolezni covid-19, so se pojavile tudi domneve o morebitni vzročni povezanosti obeh bolezni. Nekateri otroci, ki so zboleli za Kawasakijevo boleznijo, so namreč prej že bili okuženi z novim koronavirusom, toda ne vsi, tako da o povezavi za sedaj še ni mogoče z gotovostjo govoriti.Toda Kawasakijeva oziroma njej podobna bolezen se je v večjem številu začela pojavljati tudi med otroki v Španiji in v Italiji, ki sta poleg Vrlike Britanije najbolj prizadeti evropski državi zaradi koronavirusa. V Španiji je na pojav svoje člane opozorila španska zveza otroških zdravnikov.Bolezen so opisali kot neobičajne bolečine v želodcu, želodčne in črevesne težave in opozorili, da otrok s takšnimi znaki lahko v nekaj urah pade v šok, pade mu krvni tlak in pojavijo se težave z delovanjem srca. Takšnega otroka je treba takoj napotiti v bolnišnico, svetujejo kolegom zdravnikom.V Italiji pa je svoje kolege na rastočo težavo opozoril otroški zdravnik, ki je sam v zadnjem času imel neobičajno veliko takšnih primerov malih bolnikov. Nekateri od njih so po njegovem pisanju bili okuženi s koronavirusom oziroma so bili v stiku s potrjeno okuženimi.