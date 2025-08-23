Naraščajoča vojaška grožnja na Arktiki

V nadaljevanju preberite:

V Longyearbyenu, najsevernejšem naselju na svetu, promet običajno ovira zgolj vse številnejša populacija severnih jelenov. Toda mala prestolnica Svalbarda se je 14. avgusta namesto tega soočila z zastoji na tistih nekaj cestah, ki jih ima, to pa zaradi obiska uglednih gostov: norveški premier Jonas Store se je skupaj s prestolonaslednikom in drugimi predstavniki pridružil slovesnosti ob stoletnici norveške neodvisnosti. Norveška, ki je tudi članica Nata, želi ob tem poudariti pomen sto let stare svalbardske pogodbe, ki ureja njeno oblast nad tem delom skrajnega severa.

Geopolitično tekmovanje v regiji se namreč zaostruje. Dan po dogodku na severu Norveške, 15. avgusta, sta se na Aljaski srečala ameriški predsednik Donald Trump in ruski voditelj Vladimir Putin. Na prvem dvostranskem vrhu med voditeljema obeh držav po več letih sta razpravljala o končanju vojne v Ukrajini. Oba sta izrazila tudi zanimanje za širitev svojega vpliva na Arktiki.