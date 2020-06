Naraščanje okužb na Balkanu odneslo vrh procesa Brdo-Brioni

Predsednik republike Borut Pahor bi moral v ponedeljek na Brdu pri Kranju gostiti predsednike držav pobude Brdo-Brioni, in skupaj z njimi obeležiti deseto obletnico njenega nastanka, toda ti načrti so splavali po vodi.



Zaradi naraščanja okužb z novim koronavirusom na območju Zahodnega Balkana so se v uradu predsednika republike danes odločili, da srečanje odpovejo oziroma ga prestavijo na za zdaj še nedoločen datum, z obrazložitvijo, da niso zmožni zagotoviti varnosti tujih delegacij, ki so potrdile svojo udeležbo.



Organizatorji so odločitev sprejeli na podlagi posvetovanj s strokovnjaki. Ves čas priprav so bili v stiku z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, ki jim je na koncu tudi odsvetoval izvedbo srečanja.

Deset voditeljev in 70 članov delegacij

Slovenijo bi morali v ponedeljek obiskati hrvaški predsednik Zoran Milanović, albanski predsednik Ilir Meta, predsedujoči predsedstvu Bosne in Hercegovine Šefik Džaferović in člana predsedstva Milorad Dodik in Željko Komšić, črnogorski predsednik Milo Đukanović, kosovski predsednik Hashim Thaci, severnomakedonski predsednik Stevo Pendarovski ter srbski predsednik Aleksandar Vučić. Skupaj z njimi bi na Brdo pri Kranju prispelo še okoli 70 članov delegacij.



Vrh naj bi bil osredotočen predvsem na pogovore o pandemiji, o skupnem nastopanju pri vprašanjih širitve in sprave ter na odpravljanje težav v dvostranskih odnosih.