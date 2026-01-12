Naraščanje števila žrtev v Iranu povečuje verjetnost odziva ZDA

Po več kot dveh tednih množičnih protirežimskih protestov v Iranu, ki so prinesli ugibanja o morebitni ponovni ameriški vojaški intervenciji, so predstavniki oblasti v Teheranu zatrdili, da so razmere »pod popolnim nadzorom«. Njihovih trditev ni bilo mogoče preveriti, sovpadle so s poročili o krvavem zatrtju protestov; nevladnim organizacijam je uspelo potrditi smrt najmanj 599 ljudi, a opazovalci so se bali, da bi lahko dejansko število žrtev seglo v tisoče.

Zaradi internetnega mrka, ki so ga iranske oblasti uvedle konec prejšnjega tedna, je bil tok informacij iz države še naprej omejen. Po poročanju nekaterih zahodnih medijev so protesti v več delih Irana še potekali, vzporedno z njimi so bili organizirani množični shodi v podporo režimu, s katerimi je ta očitno poskušal potegniti črto pod eno od najhujših kriz, ki so prizadele islamsko republiko v zadnjih desetletjih.