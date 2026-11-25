Kupci posegajo po živilih, ki zagotavljajo daljši občutek sitosti, v ospredju so ovseni kosmiči. FOTO: Ljubo Vukelič

Vpliv zdravil za hujšanje se vse bolj pozna tudi zunaj zdravstva. Kupci posegajo po živilih, ki zagotavljajo daljši občutek sitosti, med njimi so v ospredju ovseni kosmiči. Njihova prodaja je v britanski trgovski verigi Waitrose letos narasla za 124 odstotkov.

Zdravila za hujšanje iz skupine GLP-1 ne spreminjajo le odnosa do hrane pri ljudeh, ki jih uporabljajo, temveč vplivajo tudi na prehranske navade širše populacije. V ospredje prihajajo živila, ki nasitijo za dlje časa in imajo visoko hranilno vrednost. Med njimi so tudi ovseni kosmiči, ki so na družbenih omrežjih dobili vzdevek »naravni Ozempic« oziroma Oatzempic.

Da zanimanje zanje narašča, kažejo podatki britanske trgovske verige Waitrose. Prodaja škotskih ovsenih kosmičev se je letos povečala za 124 odstotkov, ugotavlja njeno letno poročilo o prehranskih trendih. V raziskavi, opravljeni za poročilo, je 64 odstotkov vprašanih povedalo, da se aktivno odločajo za živila, kot je oves, ki jim pomagajo, da dlje časa ostanejo siti.

Prodaja škotskih ovsenih kosmičev se je letos povečala za 124 odstotkov. FOTO: Jure Eržen

Od stročnic do slane ovsene kaše

»Zdravila GLP-1 preoblikujejo celotno ponudbo hrane in pijače, tudi za ljudi, ki jih ne uporabljajo,« je povedala Joanne Lunn, vodja oddelka za zdravje in prehrano pri Waitroseu. Po njenih besedah se zaradi spreminjanja apetita spreminjajo tudi nakupovalne navade: kupci izbirajo manjše porcije, živila z večjo hranilno vrednostjo in hrano, ki zagotavlja daljši občutek sitosti.

Razširjenost zdravil za hujšanje je v Veliki Britaniji vse večja. Po nedavni raziskavi podjetja Worldpanel by Numerator je avgusta zdravila za hujšanje uporabljalo približno 2,6 milijona odraslih, kar je okoli 700.000 več kot februarja. V državi je zdaj več gospodinjstev, v katerih vsaj en član uporablja zdravila GLP-1, kot gospodinjstev z vegetarijanci in pesketarijanci skupaj.

Žita z najvišjo vsebnostjo vlaknin glede na seznam, ki ga je pripravila spletna stran Malinca, so ječmen (15,6 g), ovseni kosmiči (10,1 g) polnozrnati pšenični kruh (7,0 g), amarant (6,7 g), proso (3,9 g), kvinoja (2,8 g). Med oreščki in semeni pa so konjak glukomanan (89 g), psilium - indijski trpotec (85 g), Chia semena (34,4 g), lanena semena: (27,3 g), bučna semena (18,4 g), mandlji (12,5 g), pistacije (10,3 g), lešniki (9,7 g), sončnična semena (8,6 g) in orehi (6,7 g).

V raziskavi, v kateri je sodelovalo nekaj več kot 4000 kupcev, je 88 odstotkov vprašanih, ki uporabljajo zdravila za hujšanje, povedalo, da so zaradi njih spremenili nakupovalne navade. Več kot polovica jih je začela uživati več beljakovin, tretjina manj alkohola, petina pa je povečala uživanje prehranskih dopolnil. Podoben delež jih je začel uživati tudi več rib.

Izraz »naravni Ozempic« in Oatzempic sta se uveljavila na družbenih omrežjih, kjer uporabniki promovirajo živila z visoko vsebnostjo vlaknin kot naravne alternative zdravilom za hujšanje. Med živili, ki jih povezujejo s tem trendom, so poleg ovsa še stročnice, semena, oreški in ribe iz konzerve. Gre za živila, ki so lahko del uravnotežene prehrane tudi pri ljudeh, ki zaradi zmanjšanega apetita uporabljajo zdravila GLP-1.

Tudi sadje in zelenjava imasta visoko vsebnostjo vlaknin (na 100g). Mednje spadajo suhe fige (9,8 g), datlji (8,0 g), suhe slive (7,1 g), artičoke (8,6 g), maline (6,5 g), brstični ohrovt (3,8 g), hruške (3,1 g), sladek krompir (3,0 g) in korenje (2,8 g).

Pri Waitroseu opažajo tudi vse več zanimanja za dodajanje vlaknin običajnim obrokom. Kupci uporabljajo semena, dodatke za solate in različne žitne mešanice, s katerimi povečujejo hranilno vrednost jedi. Posebno mesto v tem trendu ima ovsena kaša, ki jo poročilo zaradi dostopne cene in hranilne vrednosti uvršča med izstopajoča živila za dobro počutje.

»Opažamo vse večji premik k slanim ovsenim kašam,« je povedala Lunn. Namesto sladkih dodatkov priporoča čilijevo olje, kostno juho in pečeno zelenjavo, s katerimi je mogoče pripraviti obrok z manj sladkorja in večjim učinkom sitosti.

Uživanje raznovrstne hrane, bogate z vlakninami, ni samo koristno za zdravje, temveč lahko tudi izboljša počutje in energijo skozi dan. Z vključitvijo omenjenih živil v dnevno prehrano lahko enostavno poveča vnos vlaknin. Ob tem ne smemo pozabiti na zadostno uživanje količin vode, saj vlaknine absorbirajo vodo, kar pomaga pri njihovem učinkovitem delovanju v prebavnem sistemu.

Poročilo Waitroseja obenem napoveduje tudi druge prehranske trende, ki bi lahko zaznamovali ponudbo supermarketov v prihodnjih letih. Med njimi sta že uveljavljeni kombinaciji sladkega in grenkega (switter) ter pikantnega in sadnega (fricy). V letu 2027 naj bi se jima pridružil še smugar, kombinacija sladkega okusa in priokusa po zažganem. Pojavljal naj bi se v pekovskih izdelkih, ponudbi za žar in sladicah z grenkim karamelnim zaključkom.