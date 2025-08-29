Naredimo Ameriko manj cepljeno

Skoraj ni področja, na katerem republikanski predsednik Donald Trump ne bi obračunaval s politiko demokratskega predhodnika Joeja Bidna. Z odločitvijo ministra za zdravstvo Roberta F. Kennedyja (RFK) ml. za omejitev dostopa do cepiva proti covidu-19 se Trumpova »revolucija zdravega razuma« širi na zdravstvo.

Kritiki jo označujejo za revolucijo norosti, a zanje v drugem mandatu republikanskega prvaka ni več prostora. V sredo so odstavili Susan Monarez, direktorico centrov za nadzor nad boleznimi in preventivo (CDC), ki je nasprotovala odstavitvi vseh članov svetovalnega telesa za cepiva. Minister za zdravje Robert F. Kennedy ml. je isti dan umaknil avtorizacijo za uporabo cepiv proti virusu covida-19 v izrednih razmerah, kar pomeni konec karanten, obveznega cepljenja in drugih ukrepov.

Kennedyjeve štiri obljube

Nekdanji demokratski predsedniški kandidat in sin ubitega pravosodnega ministra Roberta F. Kennedyja je že dolgo znan kot kritik cepiv, sam pa pravi, da je obljubil le štiri stvari: da bo končal obvezno cepljenje, ohranil dostop za vse, ki se hočejo cepiti, od proizvajalk cepiv zahteval teste z uporabo placeba in končal izredno stanje. Moderna, Pfizer in drugi bodo lahko še naprej proizvajali cepiva, mlajšim pacientom pa jih bo moral predpisati zdravnik.

Pfizer in druge družbe bodo morale veliko bolje testirati. Foto Dado Ruvic/Reuters

Farmacevtske družbe bodo morale prepričati tudi vse bolj skeptično javnost. Večina Američanov je prejela najmanj en odmerek cepiva proti covidu-19, eden od 200.000 cepljenih naj bi imel resnejše stranske učinke. Ameriška uprava za hrano in zdravila FDA je že julija cepivom Moderne in Pfizerja dodala svarila pred vnetjem srčne mišice (miokarditis), predvsem pri mlajših moških, z možnostjo dolgotrajne obolelosti srca.

Večajo se tudi drugi dvomi o splošno sprejetih – ali vsiljenih? – resnicah v prvih letih pandemije. Po oceni Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) so cepiva samo v prvem letu preprečila 14,4 milijona smrti zaradi covida-19, julija objavljena raziskava stanfordske univerze in italijanskih raziskovalcev pa temu nasprotuje. Preprečila naj bi jih le 2,5 milijona, in še to v večini starejših. Tedanji politiki so kljub temu zavračali ciljne ukrepe, ki bi prihranili veliko trpljenja mlajšim. Tisti, ki so kot nekdanji newyorški guverner Andrew Cuomo obolele silili nazaj v domove za upokojence, so tarča še resnejših očitkov.

Pod RFK ml. bodo starejši od 65 let še naprej lahko dobivali vsa cepiva, vsi drugi bodo morali dokazati, da jih potrebujejo zaradi slabega zdravstvenega stanja. Minister je že prej umaknil priporočila nosečnicam in zdravim otrokom. Ukinil je tudi sredstva za razvoj novih cepiv mRNK proti covidu-19 in gripi z obrazložitvijo, da jih ne zavarujejo pred hitro spreminjajočimi se virusi. Zato pa je pol milijarde dolarjev namenil za pridobitev univerzalnega cepiva, ki ga ne bo treba spreminjati vsako sezono. Kritiki spominjajo na priznanje proizvajalk in oblasti kmalu po uvedbi cepiv proti covidu-19, da ta ne preprečujejo okužb. Obtožujejo jih tudi prikrivanja resnih stranskih učinkov.

Obveščevalne službe zbirajo podatke o dr. Anthonyju Fauciju. Foto Leah Millis/Reuters

Zagovorniki cepiv se bojijo, da bo zdaj konec tudi preiskovanja drugih možnosti uporabe cepiv mRNK, denimo v boju z rakom. Mnoge nasprotnike pandemičnih ukrepov prejšnje demokratske administracije Joeja Bidna pa moti, da za zapahi še ni nekdanjega voditelja Nacionalnega inštituta za alergije in nalezljive bolezni (NIAID) dr. Antonyja Faucija. Štiriinosemdesetletnik, ki so mu v začetku pandemije peli hvalo, je še vedno predmet več preiskav in direktorica ameriških obveščevalnih služb Tulsi Gabbard išče dokumente, ki bi dokazali sofinanciranje raziskav o dodajanju virusnih funkcij v ­kitajskem Wuhanu.

Obračun z barvili

V Trumpovi Beli hiši verjamejo, da virus sars-cov-2 ni nastal v naravi. O odstavljeni direktorici centrov za nadzor nad boleznimi in preventivo Susan Monarez, ki jo je imenoval sam Trump, so trdili, da ni zavezana predsednikovi agendi Naredimo Ameriko spet zdravo (Maha). Skladno s tem geslom RFK ml. obračunava z barvili in drugimi nevarnimi snovmi v industrijsko proizvedeni hrani ter na medicinskih fakultetah zahteva uvedbo programov o zdravi prehrani. V ZDA, ki imajo eno od največjih stopenj debelosti na svetu, spodbuja zdrav način življenja.

Kritiki mu očitajo, da nima medicinskega znanja, zagovorniki, na čelu z vplivnimi mamami iz ameriških predmestij, pa upajo, da bo spet kandidiral za predsednika. Ali lahko zaradi priljubljenosti pade v nemilost pri Beli hiši? Prva preizkušnja bo za september napovedano oznanjenje vzroka za avtizem.