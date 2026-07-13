»Naš cilj je uničiti več ruskih vojakov, kot jih Putin lahko mobilizira«

Pred napovedanim obiskom predsednika vlade Janeza Janše v Kijevu je ukrajinski veleposlanik v Sloveniji Petro Bešta poudaril, da želi Ukrajina z novo slovensko vlado okrepiti dvostranske odnose. V pogovoru za Delo je veleposlanik pozdravil tudi odločitev Slovenije, da Ukrajini nameni dodatnih 50 milijonov ameriških dolarjev vojaške pomoči. Po njegovih besedah bo denar namenjen predvsem nakupu prestreznikov za sisteme patriot, nujnih za zaščito civilistov pred vse pogostejšimi ruskimi raketnimi napadi.

Premier Janez Janša se bo ta teden mudil v Kijevu. Kakšni so z vidika Ukrajine glavni cilji tega obiska?

Vesel sem, da se naš dialog z novo vlado po volitvah razvija zelo uspešno in zelo pragmatično. Rad bi vas spomnil, da je bil premier Janša prvi voditelj, ki je prišel v Ukrajino po začetku velike agresije. To je bilo ogromno, pogumno dejanje solidarnosti, prijateljstva in podpore Ukrajini, predsednik Volodimir Zelenski pa se veseli srečanja s premierom Janšo.