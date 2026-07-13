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    »Naš cilj je uničiti več ruskih vojakov, kot jih Putin lahko mobilizira«

    Ukrajinski veleposlanik Petro Bešta je pred obiskom premiera Janeza Janše v Kijevu napovedano vojaško pomoč Slovenije označil za »kritično dejanje podpore«.
    »Zdaj lahko zadenemo vojaške objekte blizu Moskve in Sankt Peterburga. Za Putina in njegove ljudi oziroma tiste, ki izvajajo zločine v Ukrajini, ni več varnega kraja,« je v pogovoru za Delo dejal Petro Bešta, ukrajinski veleposlanik v Sloveniji. FOTO: Leon Vidic 
    Galerija
    »Zdaj lahko zadenemo vojaške objekte blizu Moskve in Sankt Peterburga. Za Putina in njegove ljudi oziroma tiste, ki izvajajo zločine v Ukrajini, ni več varnega kraja,« je v pogovoru za Delo dejal Petro Bešta, ukrajinski veleposlanik v Sloveniji. FOTO: Leon Vidic 
    Jure Kosec
    13. 7. 2026 | 06:00
    12:20
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    Pred napovedanim obiskom predsednika vlade Janeza Janše v Kijevu je ukrajinski veleposlanik v Sloveniji Petro Bešta poudaril, da želi Ukrajina z novo slovensko vlado okrepiti dvostranske odnose. V pogovoru za Delo je veleposlanik pozdravil tudi odločitev Slovenije, da Ukrajini nameni dodatnih 50 milijonov ameriških dolarjev vojaške pomoči. Po njegovih besedah bo denar namenjen predvsem nakupu prestreznikov za sisteme patriot, nujnih za zaščito civilistov pred vse pogostejšimi ruskimi raketnimi napadi.

    Premier Janez Janša se bo ta teden mudil v Kijevu. Kakšni so z vidika Ukrajine glavni cilji tega obiska?

    Vesel sem, da se naš dialog z novo vlado po volitvah razvija zelo uspešno in zelo pragmatično. Rad bi vas spomnil, da je bil premier Janša prvi voditelj, ki je prišel v Ukrajino po začetku velike agresije. To je bilo ogromno, pogumno dejanje solidarnosti, prijateljstva in podpore Ukrajini, predsednik Volodimir Zelenski pa se veseli srečanja s premierom Janšo.

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    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

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    Magazin

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