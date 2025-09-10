Nasa o najjasnejšem znamenju življenja na Marsu

Pri Ameriški administraciji za aeronavtiko in vesolje (Nasa) vidijo možnosti mikrobskega življenja na Marsu. Novi administrator Sean Duffy na vzorcu, ki ga je zbral robotski rover Perseverance, vidi najjasnejše znamenje morebitnega življenja doslej na Rdečem planetu.Tako imenovani Slap Cheyava so našli v kraterju, imenovanem po bosanskem naselju Jezero, natančneje v dolini Neretva. Domnevajo, da je bila tam pred milijardami let marsovska reka.

Raziskovalci so se osredotočili na nenavadne oblike in znamenja na starodavnem marsovskem kamnu, poimenovane makova semena in leopardje pege. Po njihovem mnenju lahko kažejo obstoj »nečesa biološkega« pred davnimi časi. Rover Preservance Mars raziskuje že vse od leta 2021, v Jezeru pa je odkril sledove železove rude in fostorja, ki ju lahko proizvajajo mikrobi. Kamen, ki naj bi dokazoval življenje na Marsu, so odkrili julija lani.

Fotografija roverja Perseverance. Foto: Nasa/jpl-caltech/msss Via Reuters

Pri Nasi še ne vedo, če ga bodo lahko prenesli na Zemljo, da bi ga natančneje preiskali, po administratorjevih besedah naj bi bilo to odvisno od njihovega proračuna. Sean Duffy pa verjame, da je republikanski predsednik Donald Trump zelo naklonjen raziskavam vesolja.

Razprave o morebitnem življenju na Marsu se krepijo v času ugibanj o medzvezdnem objektu 3I/ATLAS, ki med drvenjem skozi naše osončje spreminja obliko, hitrost in barvo. Tako vsaj navajajo astronomi, ki ga opazujejo, proti njemu pa bodo še posebej usmerjali svoje teleskope 19. decembra, ko se bo najbolj približal našemu planetu. Tedaj bo od Zemlje oddaljen podobno kot Mars.

Administrator Nase in minister za promet Sean Duffy. Foto: Steve Nesius/Reuters

Harvardski astrofizik Avi Loeb meni, da medzvezdni komet med približevanjem Soncu sprošča več cianida in niklja ter tako namesto rdeče barve pridobiva zeleno. Tudi sam pa ne izključuje izvora kometa v nezemeljski civilizaciji, saj je v primerjavi z drugimi večji in svetlejši. Nekateri drugi astronomi takšnim zaključkom oporekajo. Spraševanja o drugem življenju v vesolju in neznanih letečih predmetih pa ne ponehajo. O tem je ta teden razpravljal tudi ameriški kongres in kongresnica Anna Paulina Luna je zvezno administracijo obtožila prikrivanja.

Floridska republikanska predstavnica Anna Paulina Luna. Foto Mandel Ngan/Afp

Floridska republikanka je navedla pričanje nekdanjega obveščevalnega strokovnjaka ameriškega vojaškega letalstva Dylana Borlanda o velikem trikotnem neznanem letečem objektu nad oporiščem v Virginiji. S teorijo, da življenje na Zemlji ni naključno, se je oglasil tudi znanstvenik londonske univerze Imperial College Robert Endres. Meni, da je življenje na našem planetu preveč kompleksno, da bi ga ustvarili naravni procesi.

So ga pred milijardami let ustvarili »marsovci«? Za zdaj še prevladuje mnenje o naravnem izvoru življenja na našem planetu ter o tem, da so neznani leteči planeti vojaškega izvora. Če bo dokazana hipoteza o življenju na Marsu, naj bo še tako preprosto in oddaljeno, pa se bodo spraševanja začela od začetka.