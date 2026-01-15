  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    Nasa evakuirala astronavte z Mednarodne vesoljske postaje, vračajo se domov

    Nasa ni razkrila, kdo ima zdravstvene težave niti za kakšne težave gre, vendar je astronavt v stabilnem stanju.
    Posnetek zaslona ene od Nasinih kamer prikazuje odhod astronavtov s postaje ISS 14. januarja 2026. FOTO: AFP
    Galerija
    Posnetek zaslona ene od Nasinih kamer prikazuje odhod astronavtov s postaje ISS 14. januarja 2026. FOTO: AFP
    R. I., STA
    15. 1. 2026 | 07:43
    15. 1. 2026 | 08:54
    3:05
    A+A-

    Štirje astronavti so v sredo zaradi zdravstvenih težav enega od članov posadke predčasno zapustili Mednarodno vesoljsko postajo (ISS) in poleteli proti Zemlji. Gre za prvo tovrstno zdravstveno evakuacijo z ISS, je sporočila Nasa.

    image_alt
    Sunita Williams: Največja težava je bila, kako povedati družini o zapletih

    Kapsula crew dragon zasebnega podjetja Spacex se je od ISS odklopila ob 23.20 v sredo po srednjeevropskem času. Ameriška astronavta Zena Cardman in Michael Finke, japonski astronavt Kimija Jui in kozmonavt Oleg Platonov bodo v Tihem oceanu ob obali ameriške Kalifornije predvidoma pristali v četrtek dopoldne.

    V Nasi so prejšnji teden odpovedali vesoljski sprehod ob ISS zaradi zdravstvenih težav člana posadke, nato pa so se odločili, da se bo celotna štiričlanska posadka predčasno vrnila na Zemljo.

    Pri tem v Nasi niso razkrili, kdo ima zdravstvene težave niti za kakšne težave gre, vendar da je ta oseba v stabilnem stanju. Posadka Crew-11 je bila na ISS od začetka avgusta in naj bi tam ostala še nekaj tednov.

    Posnetek zaslona ene od Nasinih kamer prikazuje, kako evakuirajo astronavte s postaje ISS. FOTO: AFP
    Posnetek zaslona ene od Nasinih kamer prikazuje, kako evakuirajo astronavte s postaje ISS. FOTO: AFP

    Glavni zdravnik Nase James Polk je dejal, da sta tveganje in negotovost glede diagnoze privedla do odločitve, da se posadka na Zemljo vrne prej, kot je bilo prvotno načrtovano.

    Na ISS ostajajo ameriški astronavt Chris Williams ter ruska kozmonavta Sergej Kud-Sverčkov in Sergej Mikajev, ki so novembra prispeli na postajo z rusko vesoljsko kapsulo sojuz.

    Pogled na Mednarodno vesoljsko postajo v Zemljini orbiti FOTO: Nasa
    Pogled na Mednarodno vesoljsko postajo v Zemljini orbiti FOTO: Nasa

    V vesolju bivala devet mesecev

    Ameriška astronavta Sunita Williams in Barry »Butch« Wilmore sta junija 2024 na Mednarodno vesoljsko postajo (ISS) prispela z vesoljskim plovilom boeing starliner. Odpravila sta se na preizkusno misijo, ki bi morala trajati približno osem dni.

    Po prihodu so se pojavile resne tehnične težave na plovilu, povezane s pogonskim sistemom in puščanjem helija, zaradi česar je Nasa ocenila, da vrnitev z istim plovilom ni dovolj varna. Starliner se je zato na Zemljo vrnil brez posadke, astronavta pa sta ostala na ISS.

    Njuno bivanje v vesolju se je tako nepričakovano podaljšalo na približno devet mesecev, v tem času pa sta normalno sodelovala pri znanstvenem delu in vzdrževanju postaje. Williamsova je celo prevzela poveljstvo ISS.

    Marca 2025 sta se na Zemljo vrnila z vesoljskim plovilom crew dragon podjetja Spacex, ki je na postajo pripeljalo novo posadko. Oba astronavta sta pri tem poudarila, da na postaji nista obtičala, temveč sta bila ves čas del varno organizirane misije.

    Sorodni članki

    Tuji
    Gospodarstvo  |  Novice
    Globalno

    Velike ambicije zasebne vesoljske industrije na Kitajskem

    Kitajska podjetja tekmujejo s Spacexom Elona Muska.
    The Economist 15. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Blue Origin

    V vesolje poletela prva oseba na invalidskem vozičku

    Raketa New Shepard družbe Blue Origin je šla do meje vesolja. Na krovu je bila Esina inženirka Michaela Benthaus, ki je leta 2018 utrpela poškodbo hrbtenjače.
    20. 12. 2025 | 18:01
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Vesolje

    Iz Rusije v vesolje odleteli trije astronavti

    Za Williamsa in Mikajeva je to prvi polet v vesolje, za Kud-Scerčkova drugi.
    27. 11. 2025 | 11:45
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Nasa

    Po polomiji z astronavti bo Boeingov starliner naslednjič letel le s tovorom

    Starliner bo letel na postajo, ki jo bodo ukinili leta 2030, le štirikrat.
    25. 11. 2025 | 09:41
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Barometer

    Implozija podpore Prerodu Vladimirja Prebiliča

    Politična krajina v Sloveniji se znova vse bolj polarizira.
    Janez Tomažič 14. 1. 2026 | 09:22
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Los Angeles Lakers

    LeBronov agent predlagal zanimivo menjavo in razburil Los Angeles

    Košarkarji Los Angeles Lakers so z eno najboljših predstav sezone s 141:116 premagali Atlanto. V ospredju pa so znova govorice o menjavi, kriv je Jamesov agent.
    Nejc Grilc 14. 1. 2026 | 09:05
    Preberite več
    Delova osebnost leta
    Slavnostna razglasitev

    Delova osebnost leta 2025 je Nika Kovač

    Pobuda My Voice, My Choice je povezala ljudi v skupnost na globalni ravni. Je prva evropska državljanska pobuda, ki jo je podprl evropski parlament.
    14. 1. 2026 | 11:48
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Vrhunski smučarski tekač brez dlake na jeziku o goljufijah v skokih

    Izjave Mike Vermeulna, ki je nekoč tekmoval v nordijski kombinaciji, so v skakalnih krogih dvignile obilo prahu.
    Miha Šimnovec 14. 1. 2026 | 19:34
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    2026 v znamenju rasti: kratkoročno financiranje ključ do poslovnih priložnosti

    Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
    Promo Delo 15. 1. 2026 | 08:13
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Prihodnost družinskih podjetij: kje najti odgovore za prave strateške odločitve?

    Vsak lastnik ali soustanovitelj družinskega podjetja se na svoji poti neizogibno znajde pred strateškimi prelomnicami.
    Promo Delo 9. 1. 2026 | 13:11
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Digitalna odpornost
    Vredno branja

    Od varnosti k odpornosti: Zakaj se morajo podjetja prilagoditi (video)

    Primož Kučič, direktor digitalnih rešitev v Telekomu Slovenije, v intervjuju opozarja: podcenjevanje tveganj podjetja izpostavlja tihim napadom.
    Promo Delo 8. 1. 2026 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Oddajte ponudbo za najem poslovnih prostorov na Čopovi

    Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 08:58
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Analiza

    Pred gradbeništvom dobro leto, a nekateri izzivi ostajajo

    Letos se zaključujejo največji infrastrukturni projekti. Skrbita prenizka produktivnost in pomanjkanje kadra.
    Nejc Gole 9. 1. 2026 | 12:19
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Tarčno zdravljenje raka pomemben del sodobnih terapij

    Radioligandne terapije so na voljo tudi bolnikom v Sloveniji v okviru javnega zdravstvenega sistema.
    Milka Bizovičar 8. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Košak: Če se ravnovesja ne uredijo, bodo stroške nosili uporabniki

    Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
    Gregor Knafelc 8. 1. 2026 | 00:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Nasamednarodna vesoljska postajaISSastronavtSpace Xzdravstvene težaveevakuacija

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Jodi Ellen Malpas

    Zdravila za svojo bolezen še nisem našla in nisem prepričana, da si ga želim

    Pisateljica Jodi Ellen Malpas razkriva, kako naivna je bila ob začetku kariere, kakšni moški jo privlačijo in zakaj včasih piše iz njihove perspektive.
    Teja Roglič 15. 1. 2026 | 09:05
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Omejevanje umetne inteligence

    Omrežje X sprejelo ukrepe za omejitev orodja, ki ustvarja otroško pornografijo

    Zaradi ostrega mednarodnega odziva so bili pri omrežju X primorani sprejeti varnostne ukrepe, ki naj bi omejili sposobnosti njihovega klepetalnega robota grok.
    15. 1. 2026 | 08:47
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Liga NHL

    Kralji brez Kopitarja se v podaljšku niso dolgo upirali

    Los Angeles Kings so v podaljšku izgubili proti Las Vegas Golden Knights. Kralji so na devetem mestu v zahodni konferenci.
    15. 1. 2026 | 08:27
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Odprta kuhinja

    Recept dneva: Germknödel, priljubljeni cmoki avstrijskih smučišč

    Kvašeni cmoki najbolj prijajo še topli, ko so fino mehki in puhasti, ko jih prerežemo, pa se iz njih pocedi aromatičen slivov džem z blagim okusom po rumu.
    Jasmina Pirnar Krope 15. 1. 2026 | 08:11
    Preberite več
    Kultura  |  Glasba
    BUMfest

    Več kot 70 tolkalcev bo znova zavzelo žalski oder

    Na 18. mednarodnem festivalu tolkalnih skupin BUMfest v Žalcu pričakujejo zasedbe iz Burkine Faso, Nizozemske, Tajvana in Slovenije.
    15. 1. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Liga NHL

    Kralji brez Kopitarja se v podaljšku niso dolgo upirali

    Los Angeles Kings so v podaljšku izgubili proti Las Vegas Golden Knights. Kralji so na devetem mestu v zahodni konferenci.
    15. 1. 2026 | 08:27
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Odprta kuhinja

    Recept dneva: Germknödel, priljubljeni cmoki avstrijskih smučišč

    Kvašeni cmoki najbolj prijajo še topli, ko so fino mehki in puhasti, ko jih prerežemo, pa se iz njih pocedi aromatičen slivov džem z blagim okusom po rumu.
    Jasmina Pirnar Krope 15. 1. 2026 | 08:11
    Preberite več
    Kultura  |  Glasba
    BUMfest

    Več kot 70 tolkalcev bo znova zavzelo žalski oder

    Na 18. mednarodnem festivalu tolkalnih skupin BUMfest v Žalcu pričakujejo zasedbe iz Burkine Faso, Nizozemske, Tajvana in Slovenije.
    15. 1. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    Od sončne energije do čipov: razvojni model Koroške

    Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 13:44
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Kako povečati hitrost, varnost in produktivnost računalnika?

    Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 09:24
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    OGREVANJE

    Ko zunaj pritisne mraz, plin poskrbi za toplino

    Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 12:55
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Glasbena doživetja za hladne dni

    Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 15:46
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

    Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
    Promo Delo 13. 1. 2026 | 08:56
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo