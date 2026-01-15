Nasa evakuirala astronavte z Mednarodne vesoljske postaje, vračajo se domov

Štirje astronavti so v sredo zaradi zdravstvenih težav enega od članov posadke predčasno zapustili Mednarodno vesoljsko postajo (ISS) in poleteli proti Zemlji. Gre za prvo tovrstno zdravstveno evakuacijo z ISS, je sporočila Nasa.

Kapsula crew dragon zasebnega podjetja Spacex se je od ISS odklopila ob 23.20 v sredo po srednjeevropskem času. Ameriška astronavta Zena Cardman in Michael Finke, japonski astronavt Kimija Jui in kozmonavt Oleg Platonov bodo v Tihem oceanu ob obali ameriške Kalifornije predvidoma pristali v četrtek dopoldne.

V Nasi so prejšnji teden odpovedali vesoljski sprehod ob ISS zaradi zdravstvenih težav člana posadke, nato pa so se odločili, da se bo celotna štiričlanska posadka predčasno vrnila na Zemljo.

Pri tem v Nasi niso razkrili, kdo ima zdravstvene težave niti za kakšne težave gre, vendar da je ta oseba v stabilnem stanju. Posadka Crew-11 je bila na ISS od začetka avgusta in naj bi tam ostala še nekaj tednov.

Posnetek zaslona ene od Nasinih kamer prikazuje, kako evakuirajo astronavte s postaje ISS. FOTO: AFP

Glavni zdravnik Nase James Polk je dejal, da sta tveganje in negotovost glede diagnoze privedla do odločitve, da se posadka na Zemljo vrne prej, kot je bilo prvotno načrtovano.

Na ISS ostajajo ameriški astronavt Chris Williams ter ruska kozmonavta Sergej Kud-Sverčkov in Sergej Mikajev, ki so novembra prispeli na postajo z rusko vesoljsko kapsulo sojuz.

Pogled na Mednarodno vesoljsko postajo v Zemljini orbiti FOTO: Nasa