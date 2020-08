»Naše države se spopadajo s problemi, ki so Zahodni Evropi tuji«

V intervjuju, ki ga je za Delo dal pred svojim obiskom v Sloveniji, od koder bo odpotoval nazaj na Poljsko, kjer bodo danes zaznamovali 40. obletnico oblikovanja sindikalnega gibanja Solidarnost, je Mateusz Morawiecki, ekonomist in zgodovinar, ki že tretje leto vodi poljsko konservativno vlado, med drugim spregovoril o aktualnih vprašanjih, povezanih s pandemijo, in predstavil svoje videnje kompleksnih odnosov med njegovo državo ter EU. Premier Morawiecki, Poljska tako kot večina Evrope zaznava porast primerov okužb z novim koronavirusom. Bo vaša vlada pri odzivanju nanje vztrajala pri ukrepih, ki jih je sprejemala do zdaj, ali ...