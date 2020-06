Naše morje njihove smrti

V zadnjem mesecu je iz Turčije v Grčijo denimo pripelo 300 beguncev in migrantov – v istem obdobju lani 3200. Foto: Costas Baltas/Reuters

Grško nasilno in nezakonito vračanje prosilcev za azil

Vsaki dve sekundi je nekdo pregnan od doma

Na svetu je trenutno več kot 70 milijonov beguncev (največ po drugi svetovni vojni). Od teh ima begunski status 25,9 milijona ljudi. Med njimi je kar polovica mlajših od 18 let, kar 2,2, milijona prosilcev za azil pa prihaja iz Južnega Sudana. 90 odstotkov ljudi na begu živi zunaj »prvega sveta«: največ beguncev gostijo Turčija, Uganda, Libanon, Jordanija … 6,7 milijona beguncev – petkrat toliko kot celotna Evropska unija, denimo – gostijo najrevnejše države. Okoli 70 odstotkov begunskih družin živi pod pragom revščine. Po podatkih UNHCR je vsaki dve sekundi nekdo nasilno pregnan od doma.

Turška »satelitska mesta« za begunce na severu Sirije

Foto: Laila Sieber/Sea Watch Via Reuters

Libijsko sužnjelastništvo sredi vojnega kaosa

Pandemija covida-19 je globalno, regionalno in lokalno tragedijo beguncev – in migrantov – še zaostrila. Velika človeška tragedija je izginila z menijev mednarodne skupnosti ter časopisnih naslovnic, kjer se je zadnjih nekaj let tako ali tako največkrat pojavila iz napačnih razlogov, notranjepolitičnih in varnostnih, ne pa humanitarnih. Toda na begu pred vojnami, nasiljem, revščino, totalitarnimi režimi in posledicami podnebnih sprememb je danes več ljudi kot kadarkoli v zgodovini. Več kot 70 milijonov, od katerih ima po podatkih UNHCR status begunca dobrih 25 milijonov.Tik pred izbruhom pandemije, ko so bila poročila o novem koronavirusu omejena le na Kitajsko, Iran in Italijo, je turški predsednikzaradi zapletov na severu Sirije, kjer so se turške sile s podizvajalci gledale iz oči v oči z rusko vojsko, proti grškim mejam na reki Evros (turško: Marica) poslal več deset tisoč beguncev in migrantov. Turčija, ki že vrsto let gosti največ beguncev (samo sirskih okoli 3,6 milijona), se je – ne prvič – odločila, da bo ljudi na begu uporabila kot politično orodje.V prvih dneh marca je na grško-turški meji zavladal strahovit kaos. Begunci in migranti so poskusili prestopiti mejo. Grški policisti in vojaki jim tega niso (do)pustili. Grške varnostne sile so na begunce, ki so bili prepričani, da je meja dejansko odprta, streljali s pravimi naboji. Močno je, seveda, zavrelo tudi med Atenami in Ankaro, ki so zaradi turških ozemeljskih zahtev v vzhodnem Sredozemlju in občutljive »plinske enačbe« v regiji, ki je v celoti izločila Turčijo, v najslabših odnosih v zadnjem desetletju. A po glavi so jo, kot vedno, dobili le najbolj ranljivi in izpostavljeni ljudje, ujeti v centrifugalni sili geopolitike in grozljivo egoističnih ter vsaj nastavkov etike »osvobojenih« skrajno populističnih etnocentrizmov.Najprej je Grčija begunce in migrante z grobo silo pregnala nazaj v Turčijo, še prej so na Lezbosu neonacisti in razjarjeni domačini ljudi preprosto metali iz čolnov ter fizično obračunavali s humanitarnimi delavci in aktivisti. Ko je bilo tudi grškim in turškim oblastem jasno, da se morajo osredotočiti na pandemijo, je Ankara ljudi, ki jih je najprej poslala v žrtveni ogenj, prisilno odpeljala nazaj v mesta po državi. A razmere so se – ironično, zaradi pandemije – le navidezno umirile.Na grških egejskih otokih, kjer je v grozljivih razmerah od podpisa tako imenovanega evropsko-turškega begunskega dogovora, s katerim je Evropska unija Turčiji na odprtem bazarju človeških usod za 6 milijard evrov dobesedno prodala stotisoče človeških življenj (in s tem »odkupila« svojo odgovornost), ujetih več deset tisoč beguncev in migrantov, so takoj začeli veljati novi ukrepi. Desničarski predsednik grške vlade(Nova demokracija) je začasno zamrznil pravico. Ljudem, ujetim v koncentracijska taborišča našega časa (kamp Moria na Lezbosu, Vial na Hiosu, Vati na Samosu …), so grške oblasti prepovedale pravico do izhoda. Namesto da bi zdravstveno zelo izpostavljenim ljudem omogočili primerno oskrbo in poskrbeli za evakuacijo, so jih zaprli za bodeče žice, v blato in obup.Število ljudi, ki so se iz Turčije v času karantene zaradi novega koronavirusa (od sredine marca do konca maja) poskusili prebiti v Grčijo, je seveda drastično padlo – za desetkrat v primerjavi z lanskim letom. V zadnjem mesecu je iz Turčije v Grčijo denimo pripelo 300 beguncev in migrantov – v istem obdobju lani 3200. Toda v senci vseprisotnih pandemičnih zgodb se je, kot rečeno, begunsko-migrantska tragedija še zaostrila. Iz grških virov smo ves čas dobivali informacije, da grška obalna straža – in nekatere neidentificirane ladje in čolni – ljudem na gumijastih čolnih sistematično onemogoča pristanek na grških obalah. Ne glede na to, da ti poskušajo takoj po vstopu v grške ozemeljske vode skladno z mednarodno azilno zakonodajo in konvencijami o človekovih pravicah vložiti prošnjo za azil. Številna poročila so govorila o namernem – smrtno nevarnem – zaletavanju v begunske čolne, streljanju ter nasilnem obračanju ljudi nazaj proti Turčiji.V zadnjih dneh je ta pričevanja in poročila po poglobljeni preiskavi objavila – in v celoti potrdila – tudi nemška revija Der Spiegel (skupaj s humanitarno organizacijo Lighthouse Reports in Report Mainz). Da so grške oblasti, ki »gojijo« sistematično protibegunsko in protimigrantsko politiko tako imenovanega potiskanja nazaj (pushbacks), nezakonitega onemogočanja beguncem, da bi zaprosili za azil, in vračanja v državo prihoda, kar že dve leti v sodelovanju s Hrvaško počne tudi Slovenija, kljub gori dokaznega gradiva takoj zanikale, seveda ni presenetljivo. Gre za duha časa, kjer za dejstva (in etiko) ni več prostora. Tako na domačem kot na svetovnem prizorišču. UNHCR je grške oblasti minuli teden pozval, naj nemudoma ustavi vračanje prosilcev za azil. To se ni zgodilo.V času koronavirusa, ko je Grčija »zaprla« otoke (ti so zdaj odprti za turiste), namesto da bi evakuirala begunce, hkrati pa so oblasti v Atenah napovedale, da bodo v naslednjih tednih iz uradnih namestitvenih centrov izselile okoli 11.000 prosilcev za azil, ki jim je bila prošnja odobrena in bodo tako kljub uspešni vlogi tako rekoč postali brezdomci, je Turčija nadaljevala projekt vračanja sirskih beguncev. Ta poteka od lanske pomladi, ko je turška policija z več racijami v različnih mestih (najbolj intenzivno v Istanbulu) dobesedno lovila begunce in jih pošiljala na območja na severu Sirije, ki so pod nadzorom turške vojske in njenih podizvajalcev iz vrst proslulih sirskih uporniških milic. Tri velike turške vojaške operacije na severu Sirije v zadnjih letih niso bile namenjene le obračunu s kurdskimi ljudskimi samozaščitnimi enotami (YPG) in razbitju kurdskega avtonomnega območja (Rožava), temveč tudi spreminjanju etnične sestave na območjih blizu turške meje. Denimo v Afrinu, Tal Abjadu, Al Babu in Džarablusu, kjer je Turčija začela graditi infrastrukturo (satelitska mesta) za preselitev sirskih beguncev – ti večinoma prihajajo iz oddaljenih delov v več kot devet let trajajoči vojni popolnoma opustošene države.V času pandemije so se razmere za begunce in migrante drastično poslabšale tudi v Libiji, središču tako imenovane osrednje sredozemske poti, prek katere je pred odprtjem balkanskega koridorja poleti 2015 vstopilo v Evropo največ ljudi na begu. Osrednja sredozemska begunsko-migrantska pot je že vrsto let najbolj tvegana in nevarna – od leta 2000 je po podatkih Mednarodne organizacije za migracije (IOM) na poti proti (lažnim) evropskim obljubljenim deželam v Sredozemlju izgubilo življenje več kot 35.000 ljudi. Ljudi, ki so zapustili dom, ker so hoteli preživeti. Ubila jih je – z roko v roki s tihotapskimi združbami – evropska protibegunska in protimigrantska politika, ki v dveh desetletjih ni vzpostavila ne varnih poti ne skupne azilne politike.Tu je vloga (primer) Libije še posebej zgovorna. Država, ki je od mednarodnega posredovanja proti režimu polkovnika Moamerja Gadafija marca 2011 v vojnem stanju, je postala središče trgovcev, med drugim, z ljudmi, ki delujejo v slogu sužnjelastništva. Uradni Bruselj je v želji, da bi se znebil odgovornosti za reševanje življenj v Sredozemlju – sledila sta tudi kriminalizacija zasebnih in nevladnih pomorskih reševalnih ekip ter zaprtje pristanišč –, z libijsko vlado narodne enotnosti v Tripoliju pred dvema letoma sklenil pol milijarde evrov vreden dogovor o vračanju beguncev in migrantov v Libijo. Izvajalka dogovora je libijska obalna straža, to pa sestavljajo in vodijo pripadniki istih milic, ki po padli državi vodijo sužnjelastniška taborišča in organizirajo, v strahotnih razmerah, prečenje Sahela, kjer je bilo v zadnjem desetletju izkopanih na tisoče plitkih grobov. Evropska unija je podobne dogovore kot s Turčijo in Libijo – plačilo za podizvajalske usluge – med drugim sklenila z Nigrom in Marokom …V Libiji, ki ima dobrih 6 milijonov prebivalcev, je trenutno približno 650.000 beguncev in migrantov. Večina jih živi v izredno slabih razmerah; več kot polovica pod pragom revščine. Svetovni program za hrano (World Food Programme) in UNHCR sta v teh dneh zagnala projekt, s katerim želita v Libiji doseči 10.000 prehransko najbolj ogroženih ljudi na begu. To bo, brez dvoma, premalo.Več deset tisoč beguncev in migrantov (večinoma iz podsaharske Afrike) je bilo že pred izbruhom pandemije prepuščenih na milost in nemilost lokalnih libijskim milicam, po izbruhu pandemije so ljudje na begu zaradi vojne med vladnimi enotami iz Tripolija in milicami generala Halife Haftarja ostali tudi brez možnosti za že tako omejeno humanitarno pomoč. Preostal jim je le beg proti Evropi – a tega si lahko privoščijo le še redki, obenem je beguncem čedalje bolj jasno, da jih bo Evropa, če bo na morju šlo kaj narobe (in največkrat gre), pustila umreti.Begunska življenja – in smrti – so naša skupna odgovornost. Tako kot Mare Nostrum, naše morje njihove smrti.