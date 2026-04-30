Naši južni sosedje uvedli prilagodljiv DDV za energente

Hrvaški poslanci so danes potrdili novelo zakona o davku na dodano vrednost (DDV), s katero se v nujnih primerih uvaja prilagodljiv DDV na naftne derivate. Ob tem so v opoziciji kritizirali vlado zaradi visoke stopnje inflacije, ki je aprila po podatkih državnega statističnega urada znašala 5,8 odstotka.

V skladu z novelo zakona o DDV bo lahko vlada v Zagrebu znižala stopnjo davka na naftne derivate za največ 10 odstotnih točk z uredbo in ne bodo potrebne trajne spremembe zakona. Po napovedih bo ta ukrep uporabila le v primeru nadaljnjega zaostrovanja konflikta na Bližnjem vzhodu in posledično še večjega dviga cen energentov, je poročala hrvaška tiskovna agencija Hina.

Splošna stopnja DDV na gorivo znaša na Hrvaškem 25 odstotkov, v skladu z evropskimi direktivami pa se lahko spusti najnižje do 15 odstotkov.

Kritike opozicije zaradi dviga cen

Opozicijski poslanci so pred glasovanjem kritizirali vlado zaradi dviga cen, pri čemer so se sklicevali na podatke državnega statističnega urada, po katerih so bile cene življenjskih potrebščin na Hrvaškem aprila letos za 5,8 odstotka višje kot aprila lani.

Jelena Miloš iz poslanske skupine Možemo je spomnila, da je imela Hrvaška že pred vojno na Bližnjem vzhodu najvišjo inflacijo v območju z evrom. »Zahtevamo davek na ekstra dobičke za vse tiste, ki so se okoristili z inflacijo, medtem ko so dvigovali cene za državljane in svoje delavce ohranjali na minimalni plači ali nizkih plačah,« je dejala.

»Če ne bi bilo krize na Bližnjem vzhodu, bi bila inflacija 3,06-odstotna. To dokazuje podatek, da so se najbolj podražili energenti, za 17,5 odstotka. Spodbudno je, da se cene niso prelile na hrano in pijačo,« je odgovoril Marko Pavić (HDZ).

Tudi hrvaški premier Andrej Plenković je rast stopnje inflacije pojasnil z zvišanjem cen energentov. »To zvišanje (inflacije) je neposredna posledica zvišanja cen energentov, zlasti naftnih derivatov zaradi vojne na Bližnjem vzhodu. Zvišanje cen energentov je odgovorno za skoraj polovico zvišanja inflacije v aprilu. Če se cene energentov ne bi spremenile, bi bila stopnja inflacije okoli treh odstotkov,« je dejal na seji vlade.

Poudaril je, da posledic zunanjega šoka in zaprtja Hormuške ožine ne čutijo le na Hrvaškem, pač pa tudi v drugih državah članicah EU. »Šestnajst članic beleži pospešitev inflacije,« je dejal. Aprilska inflacija na Hrvaškem je bila sicer druga najvišja v območju z evrom, takoj za Bolgarijo.