Naši vojaki v Iraku varni, a pripravljeni na umik

FOTO: Jure Eržen/Delo

Zakaj hiter umik ni moder?

Ljubljana – Pripadniki nemške, hrvaške in italijanske vojske so se že umaknili iz Bagdada, šest pripadnikov Slovenske vojske pa ostaja v letalski bazi v Erbilu na severu Iraka. Minister za obramboje zagotovil, da so kljub višji stopnji ogroženosti slovenski vojaki v Erbilu na varnem.Po pozivu iraškega parlamenta, naj vsi tuji vojaki zapustijo Irak je legitimnost misije postala vprašljiva in predsednikopozarja, da morajo biti pripravljene vse možnosti za varen umik slovenskih vojakov.Potem ko je iraški parlament po ameriškem atentatu na iranskega generala izglasoval resolucijo, s katero zahteva umik tujih vojaških sil iz Iraka, je poslanec Levicedanes pozval odločevalce, naj umaknejo vse pripadnike Slovenske vojske iz Iraka.Spomnimo: v mestu Erbil na severu države skupina šestih pripadnikov Enote za specialno delovanje uri pripadnike iraških varnostnih sil. Nastanjeni so v letalski bazi, delujejo pa v kontingentu nemške vojske. »Pripadniki Slovenske vojske, ki delujejo v letalski bazi v Erbilu, so na varnem,« je novinarjem zagotovil Karl Erjavec in dodal, da so zaradi zvišane stopnje ogroženosti na terenu sprejeti dodatni varnostni ukrepi, nošenje varnostnih jopičev in čelad ter prepoved izhoda iz baze. Zaradi zaostrenih razmer je ustavljeno tudi usposabljanje iraških varnostnih sil , zaradi česar so slovenski vojaki sploh odšli v Irak. Medtem ko Erjavec zagotavlja, da so naši vojaki na varnem in da s kolegi pozorno spremljajo razvoj dogodkov v Iraku, so lahko pospremili umik nemških, italijanskih in hrvaških enot iz vojaške baze v Bagdadu. Obrambni minister pojasnjuje, da so varnostne razmere v iraški prestolnici precej slabše kot v Erbilu.Poziv Levice k takojšnjemu umiku je v sedanjih razmerah Erjavec ocenil za prenagljen. Profesor obramboslovja na ljubljanski fakulteti za družbene vedeje opozoril, da je umik s tega območja kompleksna operacija, in čeprav ima Slovenija nesporno suverenost nad premiki svoje vojske, bi nenačrtovan in z nemško vojsko neusklajen umik lahko bil škodljiv in bi lahko celo ogrozil varnost pripadnikov naše vojske.Predsednik republike Borut Pahor, ki je že po sprejetju resolucije iraškega parlamenta opozoril na vprašanje nadaljnje legitimnosti tuje vojaške prisotnosti v Iraku, je danes poudaril, da bi se morala Slovenska vojska umakniti iz Iraka, če bi to zahtevala tudi iraška vlada.Na zahtevo predsednika, da morajo biti pripravljene vse logistične možnosti za hiter umik iz Iraka, je Erjavec odgovoril z zagotovilom, da če pride do politične odločitve za umik, bi bila evakuacija slovenskih vojakov »vprašanje ur« in ne vprašanje dni.