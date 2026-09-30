Izraelski mediji: Obstaja sum, da naj bi pilot skušal letalo strmoglaviti

Potniško letalo družbe FlyDubai je danes med letom proti Izraelu sporočilo krizno situacijo, ki je glede na kodo signala nakazovala možno ugrabitev, kar je izraelske sile spodbudilo k napotitvi vojaških letal. Na koncu se je izkazalo, da je bil vzrok za incident spor med pilotom in kopilotom. Letalo je po preusmeritvi pristalo v Savdski Arabiji.

Letalo, na krovu katerega naj bi bilo okrog 180 potnikov, je danes na poti iz Dubaja v Izrael nad Savdsko Arabijo izdalo poziv v sili, kmalu zatem pa še signal s kodo za ugrabitev ali nezakonito vmešavanje. Pred tem je v le dveh minutah izgubilo veliko višine, poroča ameriški CNN.

Izraelske oblasti med dogajanjem niso mogle vzpostaviti stika z letalom, vojska je proti njemu napotila svoja vojaška letala, premier Benjamin Netanjahu in najvišji vojaški predstavniki pa so se sestali na nujnih posvetovanjih.

Na koncu je pristojnim vendarle uspelo stopiti v stik z letalom, ki je nato pristalo na letališču v mestu Tabuk na severozahodu Savdske Arabije, na spletni strani poroča Times of Israel. Italijanska tiskovna agencija ob sklicevanju na izraelske medije poroča, da naj bi bil pilot Rus, kopilot pa Ukrajinec.

Po poročanju izraelskih medijev sicer obstaja sum, da je eden od pilotov skušal letalo strmoglaviti. Visoki izraelski predstavnik je za izraelsko televizijo Channel 12 dejal, da je bil v primeru leta iz Dubaja v Tel Aviv »preprečena najhujša katastrofa». Glede na njegove navedbe obstaja sum, da je kopilot skušal prevzeti nadzor nad letalom in ga strmoglaviti.

Prvotna poročila so sicer nakazovala, da je na letalu, ki je na severozahodu Savdske Arabije močno izgubilo na višini, nato pa javilo krizno situacijo, prišlo do spora med pilotoma. Fotografije, objavljene v medijih, prikazujejo enega od potnikov v okrvavljeni majici.

Potniki naj bi namreč posredovali med pilotoma, od katerih naj bi eden utrpel vbodno rano. Kaj se je zares dogajalo na krovu letala, zaenkrat ni jasno oz. uradno znano. Iz Netanjahujevega urada so medtem sporočili, da je incident pod nadzorom ter da trenutno delajo vse, kar lahko, da bi zagotovili izraelske potnike z letala varno vrnili v Izrael.