Nasilje na Kosovu tudi z znamenji ruske agresije

V nadaljevanju preberite:

Strah, da se bo vojna iz Ukrajine prelila na nestabilen Balkan, se je med nasilnimi protesti v Zvečanu zdel otipljiv, kot že dolgo ne. Solzivec, vodni topovi, goreči avtomobili in ranjeni vojaki na eni ter protestniki na drugi strani so poslali v svet jasno opozorilo, kako zlahka zmore Kremelj s pomočjo balkanskih zaveznikov iskrico vojne z Ukrajine prenesti na jugovzhodni prag Evropske unije. Potem ko je mednarodna skupnost soglasno obsodila nasilje, so se razmere na večinsko srbskem severu Kosova nekoliko umirile.