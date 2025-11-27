BDP na prebivalca Gaze po dveh letih genocida znaša 38 centov na dan

Strahotne razmere na območju Gaze so se v zadnjih dneh zaradi močnega dežja še poslabšale. Blatna in marsikje kužna voda je zalila šotorska naselja, v katerih tudi 48 dni po začetku veljavnosti prekinitve ognja, ki jo je izraelska okupacijska vojska prekršila že več kot petstokrat, živi okoli 90 odstotkov prebivalstva porušene palestinske enklave. Številni šotori so porušeni. Pred začetkom zime ljudje v Gazi – kot edino možno »streho« nad glavo – nujno potrebujejo 300.000 šotorov, Izrael, ki še naprej močno omejuje dostavo humanitarne pomoči, jih je do zdaj dovolil le 30.000.