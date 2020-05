FOTO:Nasilje v Minneapolisu vse hujše, protestniki so zažgali policijsko postajo

FOTO: Stephen Maturen/AFP

Okoliščine aretacije

Pri aretaciji Georgea Floyda, ki je domnevno poskušal v lokalu s hrano plačati s ponarejenim bankovcem za 20 dolarjev, so sodelovali štirje policisti, ki so za zdaj le odpuščeni. Po incidentu so trdili, da se je 46-letnik postopku upiral. Incident bi minil brez težav zanje, če ne bi bilo mimoidočih in njihovih kamer. Na posnetku je slišati prepir med policisti in mimoidočimi, ki so slišali Floyda, kako prosi policista, naj ga spusti, ker ne more dihati.



Kmalu je nehal prositi. Reševalci so ga nepremičnega naložili v vozilo. V bolnišnici so ga razglasili za mrtvega. Posnetek sicer ne prikazuje, kaj se je dogajalo prej, kaže pa, kako policist kleči na vratu vklenjenega Floyda brez majice in mu pritiska glavo v asfalt. Policiste, ki so sodelovali v aretaciji, so identificirali kot Dereka Chauvina, Thomasa Lana, Toua Thaa in J. Aleksandra Kuenga.

»Ne morem dihati«

Nasilje, ki se je v Minneapolisu razvnelo po razkritju okoliščin smrti temnopoltega 46-letnika med agresivno policijsko aretacijo , se je včeraj znova stopnjevalo. Kot danes poročajo ameriški mediji, so protestniki celo zažgali eno izmed policijskih postaj v bližini prizorišča aretacije.Poročila o tem, v kolikšnem obsegu je ogenj zajel postajo, se sicer razlikujejo. Guverner Minnesoteje včeraj angažiral Nacionalno gardo, ki je okrepila policijske sile. Njeni pripadniki po poročanju CNN varujejo banke, trgovska središča, lekarne in druge objekte. Angažiranih je 500 pripadnikov vojske.Na območju St. Paula so protestniki uničili, oplenili ali poškodovali več kot 170 objektov.Mediji so že včeraj poročali o protestih pred lokalno policijsko postajo in vandalskem uničevanju ter ropanju lokalov. Protestniki zahtevajo aretacijo štirih policistov, vpletenih v usodno aretacijo Floyda.Revna soseska Longfellow, kot piše STA, gori, med drugim tudi nova stanovanjska zgradba v gradnji, ki bi imela 200 stanovanj za temnopolte reveže. Policija je včeraj zvečer izgubila nadzor, do polnoči pa še ni bilo poročil o morebitnem prihodu vojske.Lokalni preiskovalci okoliščin aretacije, njihovi zvezni kolegi iz FBI in tožilci, med njimiso jih poskušali pomiriti z besedami, naj jim omogočijo čas, da bodo lahko pravici ustrezno zadostili. Glavni tožilecje preiskavo označil za preiskavo največjega pomena.Zaradi smrti Floyda, sicer zaposlenega kot varnostnika v enem izmed nočnih lokalov, so protestirali tudi v Los Angelesu, Denverju, New Yorku in Memphisu.Protestniki vzklikajo »Ne morem dihati«, eno od gesel gibanja Black Lives Matter. Tokratno policijsko nasilje namreč spominja na smrt 43-letnega Erica Garnerja , ki je bil leta 2014 v New Yorku prav tako žrtev daviteljskega prijema policista. Porota na sodišču okrožja Staten Island je tedaj presodila, da belemu policistune bo treba na sojenje., mati Erica Garnerja, je zdaj izjavila, da jo je Floydova smrt vrnila v tragični čas izpred šestih let, ko je izgubila sina.Znova se je oglasil tudi predsednik. »Kjer se začnejo ropi, se začnejo tudi streli.« Župana Minneapolisa Jacoba Freya je označil za šibkega voditelja, skrajnega levičarja brez voditeljskih sposobnosti.»Šibkost je, če zavračaš prevzemanje odgovornosti za svoja dejanja. Šibkost je, če v času krize s prstom kažeš na druge. Donald Trump ne ve ničesar o moči Minneapolisa,« se je mdr. odzval Frey.