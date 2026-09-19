Nasilne desničarske demonstracije v Haagu

Nizozemska policija je v Haagu v soboto dopoldne posredovala proti nasilnim desničarskim skrajnežem, ki so se zbrali na prepovedanih demonstracijah. Udeleženci so skandirali gesla proti migrantom in vladni politiki priseljevanja ter pozivali k nasilju nad Judi, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Policija je pridržala več izgrednikov. FOTO: Nicolas Economou/Reuters

Protestniki so napadli pripadnike varnostnih sil, mestne oblasti so zato uvedle izredne razmere ter prepovedale zbiranje, več protestnikov je policija pridržala. Pravosodni minister David van Weel je obsodil nasilje. Dejal je, da je v Haagu videl »odvratne prizore«, videti in slišati je bilo hitlerjevske pozdrave ter antisemitska gesla.

K protestu proti migrantski politiki vlade je pozvala organizacija, ki deluje pod geslom Mi smo narod. Po poročanju nizozemskih medijev se je zbralo več sto ljudi.