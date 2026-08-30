Nasin teleskop po Trumpovih rezih končno poletel v vesolje

Ameriška vesoljska agencija Nasa je s Kennedyjevega vesoljskega središča na Floridi izstrelila vesoljski teleskop Nancy Grace Roman, ki je preživel dva predloga Bele hiše za ukinitev financiranja. Projekt, vreden približno 4,3 milijarde ameriških dolarjev, se zdaj podaja na skoraj 1,6 milijona kilometrov dolgo pot v globoko vesolje.

Teleskop Roman bo namenjen predvsem iskanju eksoplanetov in raziskovanju nastanka planetarnih sistemov. Pridružil se bo Hubblovemu in vesoljskemu teleskopu James Webb, ki od leta 2022 pomembno prispevata k raziskovanju vesolja.

»Za inženirje je današnji izstrelitev konec dolge poti, za znanstvenike pa šele začetek,« je po izstrelitvi dejala Julie McEnery, vodilna znanstvenica projekta. Kot je dodala, znanstvena skupnost zdaj vstopa na področje, kjer jo čakajo številna še neodgovorjena vprašanja.

Ime po vodji Nasinega programa

Teleskop, ki so ga razvijali skoraj desetletje, je poimenovan po Nancy Grace Roman, prvi vodji astronomskega programa pri Nasi, ki je umrla leta 2018 in je imela pomembno vlogo pri razvoju ameriške vesoljske astronomije.

Roman bo imel bistveno širše vidno polje kot Hubble, zato bo lahko v krajšem času opazoval precej večja območja vesolja. Nasa pričakuje, da bo dopolnjeval delo Hubbla in teleskopa James Webb ter astronomom omogočil podrobnejše raziskovanje oddaljenih planetarnih sistemov in razvoja vesolja.

Projekt je bil v zadnjih letih večkrat pod vprašajem, saj je administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa predlagala zmanjšanje oziroma ukinitev njegovega financiranja. Kljub temu je teleskop prestal dve proračunski preizkušnji in zdaj začenja znanstveno misijo, od katere pri Nasi pričakujejo pomembna nova odkritja.