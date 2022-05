Našli letalo, ki je strmoglavilo v nedeljo

Iskanje letala, ki je v nedeljo izginilo na poti iz Splita proti Nemčiji, je danes obrodilo sadove. Z dronom so v iskalni akciji, v katero je bilo vključenih več kot dvesto ljudi, našli dele repa, krila in kabine letala, je za hrvaško tiskovno agencijo Hina potrdil glavni preiskovalec letalskih nesreč Danko Petrin. Na krovu letala so bile štiri osebe. Vsi potniki na letalu so umrli, je za hrvaški spletni portal N1 potrdil poveljnik civilne zaščite Damir Trut in napovedal kriminalistično preiskavo.

Dele manjšega letala, cessne 182, ki je izginilo na območju med Slunjem in Rakovico, je blizu kraja Rakovica našla ena od ekip, ki so z droni preiskovale območje Broćanca, in to javila ob 10.50, je poročal hrvaški časnik Jutarnji list.

Precej veliko območje z zahtevnim terenom je od nedelje do danes preiskovalo več kot dvesto policistov in članov gorske reševalne službe s pomočjo psov in dronov.

Pilot letala, ki se po mnenju strokovnjakov v takšnem vremenu ne bi smel odpraviti na pot, je bil državljan Švice, dva potnika sta bila nemška državljana, eden pa državljan Hrvaške.