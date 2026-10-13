Nasprotniki cepljenja smrt pripisujejo zdravniški malomarnosti

Lani se je v Teksasu z ošpicami okužilo najmanj 762 ljudi, umrla pa sta dva necepljena otroka. Med naraščanjem števila okužb in smrti nasprotniki cepljenja proti ošpicam dvomijo o navedenih vzrokih smrti obolelih, krivdo pa pripisujejo domnevnim zdravniškim napakam.

Organizacija Children’s Health Defense (CHD), ki se zavzema za zaščito zdravja otrok, predvsem z nasprotovanjem cepljenju, je stopila v ospredje po smrti šestletne necepljene deklice, ki je lani umrla zaradi okužbe z ošpicami. Kljub bolnišničnemu zdravljenju se je njeno stanje hitro poslabšalo. Doživela je srčni zastoj, oživljanje pa ni bilo uspešno. Kmalu za tem je v isti bolnišnici umrla še druga necepljena deklica.

Nasprotniki cepljenja so smrti pripisali neustrezni zdravniški oskrbi. Trdijo, da sta dekleti razvili bakterijski okužbi, pri zdravljenju pa da so jima predpisali neustrezne antibiotike. Poleg neustreznega zdravljenja naj bi smrt povzročila pljučnica. Zaradi tega je CHD sprožil preiskavo pri teksaški zdravniški zbornici.

Po podatkih NIJZ je v Sloveniji leta 1967, zadnjem letu pred uvedbo cepljenja, za ošpicami zbolelo 6879 ljudi, leta 2024 jih je bilo 17, lani pa trije.

Kritiki nasprotnikov cepljenja menijo, da se ti zaradi naraščajočega števila okužb in smrti necepljenih bolnikov z okužbo ošpic v ZDA soočajo z vse večjim pritiskom, zato poskušajo odgovornost preusmeriti na zdravnike in zdravstvene ustanove.

Ponovni izbruh bolezni predstavlja največji izziv za Roberta F. Kennedyja mlajšega, ameriškega ministra za zdravje in ustanovitelja CHD, med drugim enega najvidnejših nasprotnikov cepljenja.

Robert F. Kennedy mlajši je ameriški minister za zdravje, ustanovitelj CHD in eden najvidnejših nasprotnikov cepljenja. FOTO: Evan Vucci/Reuters

Število potrjenih primerov v letu 2026 je preseglo 4000 okužb, kar pomeni največje letno število okužb po letu 1991, to pa odpira vprašanja o legitimnosti Kennedyjevih ravnanj, predvsem posledicah širjenja napačnih informacij o cepivih. Zaradi tega je avgusta javno pozval starše, naj svoje otroke cepijo proti ošpicam, je poročal The Guardian.

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) navaja, da so ošpice resna bolezen, ki lahko povzroči hude zaplete in se hitro širi med necepljenimi osebami. Zaradi učinkovitega programa cepljenja je pojavnost ošpic v Sloveniji močno zmanjšana, vendar posamezni primeri še vedno opozarjajo na potrebo po vzdrževanju visoke precepljenosti. Cepljenje je varno, učinkovito in najboljši način za zaščito pred to nevarno boleznijo.

Zaradi učinkovitega programa cepljenja je pojavnost ošpic v Sloveniji močno zmanjšana, vendar posamezni primeri še vedno opozarjajo na potrebo po vzdrževanju visoke precepljenosti. FOTO: Jure Eržen

NIJZ poudarja, da je cepljenje proti ošpicam v Sloveniji obvezno in se praviloma izvaja s kombiniranim cepivom proti ošpicam, mumpsu in rdečkam (OMR). Za otroke, rojene od februarja 2024, je priporočljiva uporaba cepiva, ki poleg omenjenih bolezni ščiti tudi pred noricami (OMRN).