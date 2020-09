Nasprotniki višanju najemnin na ulicah Leipziga

V vzhodnonemškem mestu Leipzig so tretjo noč zapored potekali nasilni izgredi zaradi deložacije iz zasedene zgradbe, ki je postala simbol upora proti vse višjim najemninam. Sprva mirnega protestnega shoda se je v soboto zvečer udeležilo okoli 500 ljudi, nato pa se je zborovanje sprevrglo v izgrede.



Cilj protestnega shoda je bil obsoditi namero finančnih vlagateljev, da bi pokupili številne stanovanjske zgradbe v določenih mestnih predelih, saj menijo, da bi se tako ti spremenili v četrti za višje družbene razrede, kar bi utegnilo voditi v gentrifikacijo Leipziga, ob tem navaja tiskovna agencija AFP.

Policisti preiskujejo 15 oseb

Domnevni pripadniki skrajne levice so sprva razgrajali v vzhodnem delu Leipziga, nato pa dva večera zapored v predelu Connewitz, pri čemer so policiste obmetavali s tlakovci in steklenicami, na policijsko postajo pa metali kamenje, navajajo tuje tiskovne agencije. Po navedbah policije je bilo lažje poškodovanih 11 njenih pripadnikov, policija pa preiskuje 15 oseb zaradi kaljenja miru, poškodovanja lastnine in upiranja policistom, navaja AFP.



Župan Leipziga Burkhard Jung je v soboto izgrede odločno obsodil in jih označil za »resno nazadovanje« v razpravi glede cenovno dostopnih stanovanj.