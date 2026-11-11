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    Svet

    Nataša Pirc Musar pozvala proti zatiskanju oči pred interesi naftnih družb

    Predsednica je v govoru v okviru vrha voditeljev na podnebni konferenci v turškem obmorskem mestu Antalya pozvala k delovanju.
    Predsednica Pirc Musar se je v svojem govoru navezala tudi na mlade, ki bodo morali živeti s posledicami odločitev, ki jih sprejemamo danes. FOTO: Ozan Kose/Afp
    Galerija
    Predsednica Pirc Musar se je v svojem govoru navezala tudi na mlade, ki bodo morali živeti s posledicami odločitev, ki jih sprejemamo danes. FOTO: Ozan Kose/Afp
    STA
    11. 11. 2026 | 16:03
    4:21
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    Iz Antalye moramo oditi najmanj z dogovorom o pospešitvi skupnih prizadevanj za uresničitev dolgoročnih ciljev pariškega sporazuma, je v govoru zbranim voditeljem na COP 31 poudarila predsednica države Nataša Pirc Musar. Zbrane je pozvala k odločnemu zavzemanju za upoštevanje znanstvenih spoznanj o podnebju in nujnemu prehodu s fosilnih goriv.

    Pirc Musar je v svojem govoru v okviru t. i. vrha voditeljev na podnebni konferenci v turškem obmorskem mestu Antalya (COP 31) spomnila na »jasno in glasno« sporočilo podnebne znanosti, da človekova dejavnost povzroča globalno segrevanje in njegove posledice.

    »O tem ni nobenega dvoma. Če ne priznamo znanstvenih spoznanj o podnebju, živimo v zanikanju. Voditelji se moramo odločno zavzemati za upoštevanje teh spoznanj. Naša odgovornost je, da znanstvene dokaze pretvorimo v politično ukrepanje in zagotovimo, da odločitve temeljijo na dejstvih in ne na kratkoročnih političnih interesih,« je poudarila.

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    Ob tem je izpostavila tudi izsledke raziskave Programa ZN za razvoj izpred dveh let, ki je pokazala, da si več kot 80 odstotkov vprašanih želi, da bi njihove države presegle medsebojna razhajanja in združile moči v boju proti podnebnim spremembam.

    »To so ljudje, ki jih zastopamo. Preživetje številnih med njimi, zlasti na svetovnem jugu in v pacifiški regiji, je odvisno od naših odločitev. Ali imamo res pravico, da jih preslišimo? Nimamo je, ker s pravicami ne moremo barantati,« je bila jasna Pirc Musar.

    Dvodnevni vrhi voditeljev predstavlja vsakoletni tradicionalni uvodni dogodek v podnebne konference ZN. FOTO: Murad Sezer /Reuters
    Dvodnevni vrhi voditeljev predstavlja vsakoletni tradicionalni uvodni dogodek v podnebne konference ZN. FOTO: Murad Sezer /Reuters

    Ob tem je zbrane voditelje spomnila, da so se zavezali temu, da bodo te pravice zaščitili. »Tu smo zato, da to zavezo izpolnimo,« je pristavila. »Najmanj, kar moramo doseči, je, da iz Antalye odidemo z dogovorom o pospešitvi in okrepitvi skupnih prizadevanj za uresničitev dolgoročnih ciljev pariškega sporazuma,« je podčrtala.

    Pirc Musar je izpostavila tudi, da se pridružuje pozivom strokovnjakom, predstavnikom civilne družbe in oblikovalcem politik k nujnosti prehoda s fosilnih goriv na svetovni ravni. »Drži, da mora biti ta prehod postopen. Biti mora pravičen in upoštevati različne okoliščine v posameznih državah. Vendar postopnost ne sme postati izgovor za neskončno odlašanje. Čas je, da se s tem vprašanjem odkrito spoprimemo in začnemo izpolnjevati svoje zaveze,« je dejala Pirc Musar.

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    Zbranim voditeljem je predala sporočilo, da na COP 31 niso zato, da bi si zatiskali oči »pred interesi velikih naftnih družb ali kratkoročnim finančnim koristim dajali prednost pred našo prihodnostjo«.»Če se ne moremo strinjati, da morata biti človekovo dostojanstvo in spoštovanje narave v središču naših odločitev, ali nam potem sploh še ostane kaj, kar bi nas kot človeštvo povezovalo,« se je vprašala.

    Predsednica Pirc Musar se je v svojem govoru navezala tudi na mlade, ki bodo morali živeti s posledicami odločitev, ki jih sprejemamo danes. »V Sloveniji se redno pogovarjamo z mladimi ter prisluhnemo njihovim predlogom in rešitvam. Toda samo dialog ni dovolj. Njihovo sodelovanje mora imeti resnično veljavo, njihov glas pa mora sooblikovati naše odločitve. Odgovorni smo, da zavarujemo njihovo temeljno pravico - in tudi svojo - do čistega, zdravega in trajnostnega okolja,« je bila jasna.

    Dvodnevni vrhi voditeljev, ki bo trajal še v četrtek, predstavlja vsakoletni tradicionalni uvodni dogodek v podnebne konference ZN. Na njem voditelji držav in vlad predstavljajo konkretne zaveze ter ukrepe glede izpolnjevanja ciljev pariškega sporazuma oz. omejitve globalnega segrevanja na 1,5 stopinje Celzija.

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    COP 31AntalyaNataša Pirc Musarpodnebne spremembe

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