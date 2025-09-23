  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    Nataša Pirc Musar za multilateralizem, Donald Trump proti

    Predsednica Slovenije se je zavzela za svetovalno mnenje mednarodnega sodišča o pravici veta stalnih članic varnostnega sveta.
    Slovenska predsednica Nataša Pirc Musar na generalni skupščini OZN. Foto Eduardo Munoz/Reuters
    Galerija
    Slovenska predsednica Nataša Pirc Musar na generalni skupščini OZN. Foto Eduardo Munoz/Reuters
    Barbara Kramžar
    23. 9. 2025 | 21:19
    23. 9. 2025 | 21:20
    A+A-

    »Leta 1945 je bil konec druge svetovne vojne pozdravljen s slavljenjem in upanjem na novo obdobje miru in sodelovanja, poosebljenim z ustanovitvijo Združenih narodov,« je prvi dan splošne razprave na zasedanju generalne skupščine OZN poudarila predsednica Slovenije Nataša Pirc Musar. V vizijo trajnega miru smo spet upali po koncu hladne vojne, »a se na žalost tudi ta ni uresničila«.

    Slovenska predsednica je v govoru navedla tudi razloge, kot jih vidi: »Varnostni svet, ki je bil zamišljen kot steber kolektivne varnosti, ne dosega pričakovanj sveta, če jih je sploh kdaj. Pet stalnih članic naj bi bilo vzor preostalemu svetu, delovale naj bi za mir, namesto tega pa nekatere delajo za lastne interese.« Obljuba ciljev trajnostnega razvoja je negotova, napredek počasen, je poudarila, s krčenjem pomoči za razvoj so milijoni najrevnejših na svetu še bolj odrinjeni od najbolj temeljnih storitev.

     Foto Eduardo Munoz/Reuters
     Foto Eduardo Munoz/Reuters

    »O mednarodnem pravu se zdi, da je na robu prepada nerelevantnosti,« je omenila grožnje neodvisnosti izvoljenih mednarodnih sodnikov, integriteti ustanov za človekove pravice, osebni varnosti zagovornikov človekovih pravic in avtoriteti OZN. »Konvencija proti genocidu postaja relikvija preteklosti,« je Nataša Pirc Musar spet poudarila naše mednarodno pravo ter opozorila, da države izstopajo iz pariškega podnebnega sporazuma, agencij OZN ali krčijo sredstva zanje. »Smo pripravljeni pogledati našim otrokom v oči in jim povedati, da bodo nasledili takšen svet in da ni mogoče nič narediti?«

    Kot nadaljevanje lanskega pakta za prihodnost z močnejšimi, v prihodnost zazrtimi Združenimi narodi je predlagala Globalni forum za prihodnost kot stalno omrežje za spodbujanje multilateralizma, medsebojnega spoštovanja in zagovora skupne vizije. Po njenem so potrebne rešitve, ki so morda videti neprijetne, a so dolgoročno nujne, na prvem mestu je to reforma varnostnega sveta. »Mi, generalna skupščina, moramo narediti drzen korak in zahtevati svetovalno mnenje mednarodnega sodišča o tem vprašanju.«

    Nemka Annalena Baerbock je šele peta predsednica generalne skupščine v njeni osemdesetletni zgodovini. Foto Mike Segar/Reuters
    Nemka Annalena Baerbock je šele peta predsednica generalne skupščine v njeni osemdesetletni zgodovini. Foto Mike Segar/Reuters

    Slovenska predsednica se je zavzela tudi za enakopravnost spolov. Obotavljanje ni opcija, je Pirc Musarjeva generalno skupščino nagovorila z besedami o dostojanstvu ljudi in boju proti lakoti, nasilju, vojnam, genocidni politiki in zločinom proti človeštvu tudi s sodobno znanostjo in tehnologijo. »Če bomo združili sile in nas bodo slišali, nas ne bo nihče mogel ignorirati, niti najbolj arogantne vlade in posamezni politiki.«

    Trump: Amerika najbolj vroča država na svetu

    Kot drugi govorec v splošni razpravi pa je ameriški predsednik Donald Trump celo uro nastopal proti multilateralizmu. »Vse, kar sem dobil od OZN, sta bila na sredi poti ustavljeno dvigalo in pokvarjen teleprompter,« se je s prvo damo slovenskega rodu Melanio v dvorani pritožil oče gesla »najprej Amerika«. Združeni narodi imajo po njegovem mnenju velik potencial, a se mu niti ne približujejo. Napadel je demokratskega predhodnika Joeja Bidna, pod katerim so bile ZDA po njegovem mnenju v velikih težavah, zdaj naj bi bile najbolj »vroča« država na svetu z najboljšim gospodarstvom, trdnimi mejami in mogočno vojsko sredi zlatega obdobja.

    Predsednik Trump med govorom v OZN. Foto Michael M. Santiago Getty Images Via Afp
    Predsednik Trump med govorom v OZN. Foto Michael M. Santiago Getty Images Via Afp

    Republikanski prvak se je pohvalil s končanjem sedmih svetovnih konfliktov, Združene narode pa je obtožil, da mu pri tem niso niti najmanj pomagali. Priznal pa je, da se je zmotil, ko je mislil, da bo z lahkoto rešil tudi vojno v Ukrajini. ZDA so pripravljene proti Rusiji uveljaviti zelo močne carine, Evropa pa mora po njegovem takoj nehati kupovati nafto in plin od države, s katero se bojujejo.

    Vse države je pozval tudi k prenehanju uporabe biološkega orožja in k dogovorom o umetni inteligenci. Največji krizi sodobnega sveta sta za Trumpa nenadzorovano priseljevanje in »goljufija z zelenimi energijami«. Spomnil je, da so Združeni narodi že leta 1982 grozili s skorajšnjo podnebno katastrofo. »Najprej moramo zavrniti propadle pristope iz preteklosti.«

    Ameriški predsednik Donald Trump je prišel s soprogo Melanio. Foto Alexi J. Rosenfeld Getty Images Via Afp
    Ameriški predsednik Donald Trump je prišel s soprogo Melanio. Foto Alexi J. Rosenfeld Getty Images Via Afp

    Dejal je, da so globoko vpleteni v iskanje miru v Gazi, za zastoj pri tem je obtožil Hamas in države, ki ga po njegovem mnenju nagrajujejo s priznanjem palestinske države. Na koncu je narodom sveta – in ne Združenim narodom – zaželel božjega blagoslova.

    Sorodni članki

    Premium
    Novice  |  Svet
    Nataša Pirc Musar

    Nataša Pirc Musar za Delo: V govoru bom opozorila na tri stvari

    OZN je v krizi, pred tem si ne smemo zatiskati oči, pred govorom v New Yorku pravi predsednica države.
    Barbara Kramžar 23. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Visoki teden

    Združene države Amerike palestinski delegaciji preprečile prihod v New York

    Pomembni dnevi pred generalno skupščino OZN v New Yorku v znamenju Gaze in Ukrajine. Veleposlanik Žbogar: Ta teden bo prelomen za OZN.
    Barbara Kramžar 22. 9. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Magazin  |  Dobro jutro
    Dobro jutro

    Ob veliki reki, kjer se bo odločalo o vojni in miru

    Na ameriški vzhodni obali je veliko mogočnih rek. Ob newyorški Vzhodni reki stoji palača Združenih narodov, ki bo spet gostila teden generalne skupščine.
    Barbara Kramžar 22. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Hladna vojna 2

    Je Trump tam tudi za Evropejce?

    Rusija je z odkritim napadom na Poljsko postavila v ospredje vprašanje ameriške varnostne zavezanosti.
    Boris Čibej 22. 9. 2025 | 17:25
    Preberite več
    Premium
    Lokalno  |  Ljubljana in okolica
    Intervju s podžupanom MOL

    Ljubljana načrtuje štiri nove športne centre, koliko denarja bo šlo za to?

    Podžupan Samo Logar o investicijah in programih v športu, delu mestne koalicije in spodbujanju k zdravemu načinu življenja.
    Manja Pušnik 22. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Karmen Willum Švegl: Smo v prostem padu in nimamo pojma, kam bomo trčili

    Kot dopisnica RTV Slovenija je že več kot dve desetletji priča najtemnejšega, kar zmore človek.
    Agata Rakovec Kurent 21. 9. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Mediji in politika

    Zamenjana voditeljica: kulturni boj ali slabo novinarstvo?

    Zamenjava konzervativne voditeljice Julie Ruhs na javni televiziji razburja javnost.
    Barbara Zimic 22. 9. 2025 | 10:10
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako prepoznati in zdraviti vnetje Ahilove tetive?

    Bolečina v predelu nad peto je lahko eden prvih znakov vnetja Ahilove tetive. Kaj narediti, da preprečimo zaplete in ohranimo mobilnost?
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 09:27
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH

    Temelj uspeha slovenskega podjetja s 70-letno tradicijo

    Ljubljanske mlekarne dokazujejo, da je skrb za ljudi temelj sodobnega in uspešnega podjetja.
    Promo Delo 16. 9. 2025 | 09:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Pomembna izbira: parket, laminat, vinil ali preproga

    Izbira prave talne obloge je ključna za udobje, estetiko in funkcionalnost doma, zato je pametno o njej skrbno premisliti.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 08:33
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Naprava, ki vas lahko reši pred visoko jesensko vlago

    Ko pomislimo na klimatsko napravo, si večina najprej predstavlja poletno vročino in prijetno hlajenje.
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 12:21
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Igor Štemberger, Ilirika

    INR dolgoročna alternativa depozitom in nepremičninam

    Individualni naložbeni računi (INR) so priložnost za Slovence, saj so odlična izbira za vse generacije vlagateljev, poudarja Igor Štemberger iz Ilirike.
    Marjana Kristan Fazarinc 23. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi

    Strah in pohlep pri vlaganjih pomagata, lahko pa tudi škodita

    Ljudje iz bančnih depozitov na trg kapitala običajno vstopajo previdnom vroče zgodbe pa še vedno preveč vabljive.
    Milka Bizovičar 23. 9. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Financiranje podjetij

    Posojila niso edini način financiranja

    Zasebni dolg je lahko priložnost za podjetja, ki po razvoju inovacije zastanejo, ker ne dobijo kredita.
    Milka Bizovičar 23. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Kadri v energetiki

    Priložnosti za inženirje, programerje, monterje ...

    Podjetja iz energetske panoge poudarjajo, da je na trgu dela premalo kadrov iz tehničnih in naravoslovnih ved ter s specialnimi znanji elektroenergetike.
    Marjana Kristan Fazarinc 20. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Združeni narodiNataša Pirc MusarDonald TrumpOZN

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Košarka
    Drama na Polzeli

    Cerkvenik potrdil zakon bivšega, Olimpiji superpokal

    Na Polzeli so Ljubljančani v zadnji četrtini strli odpor Krke in šestič zapored osvojili prvo lovoriko sezone. Najboljši igralec Umoja Gibson.
    Delo 23. 9. 2025 | 22:11
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Generalna skupščina OZN

    Nataša Pirc Musar za multilateralizem, Donald Trump proti

    Predsednica Slovenije se je zavzela za svetovalno mnenje mednarodnega sodišča o pravici veta stalnih članic varnostnega sveta.
    Barbara Kramžar 23. 9. 2025 | 21:19
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Ryan Routh spoznan za krivega poskusa atentata na Trumpa

    Nesojenemu atentatorju na takratnega predsedniškega kandidata grozi dosmrtna zaporna kazen.
    23. 9. 2025 | 21:06
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    Odločitev je padla

    Novak Đoković se vrača; ponosni Kitajci: Oprostite, enega smo morali dodati

    Srb, trenutno četrti igralec sveta, je zadnji dvoboj igral v polfinalu odprtega prvenstva ZDA v New Yorku, ko ga je premagal poznejši zmagovalec Alcaraz.
    23. 9. 2025 | 19:23
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Podkast VAR

    Zoran Zeljković: Ko si enkrat trener, se moraš znati prilagajati okolju

    Nekdanji nogometaš, zdaj trener, ima za seboj pestro pot, ki ta čas miruje. Ponosen na prijatelja Milivoja Novakovića. Rad ima igro z žogo v nogah in posestjo.
    Gorazd Nejedly 23. 9. 2025 | 19:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Ryan Routh spoznan za krivega poskusa atentata na Trumpa

    Nesojenemu atentatorju na takratnega predsedniškega kandidata grozi dosmrtna zaporna kazen.
    23. 9. 2025 | 21:06
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    Odločitev je padla

    Novak Đoković se vrača; ponosni Kitajci: Oprostite, enega smo morali dodati

    Srb, trenutno četrti igralec sveta, je zadnji dvoboj igral v polfinalu odprtega prvenstva ZDA v New Yorku, ko ga je premagal poznejši zmagovalec Alcaraz.
    23. 9. 2025 | 19:23
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Podkast VAR

    Zoran Zeljković: Ko si enkrat trener, se moraš znati prilagajati okolju

    Nekdanji nogometaš, zdaj trener, ima za seboj pestro pot, ki ta čas miruje. Ponosen na prijatelja Milivoja Novakovića. Rad ima igro z žogo v nogah in posestjo.
    Gorazd Nejedly 23. 9. 2025 | 19:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Elektro Ljubljana z novo aplikacijo do učinkovitejše izvedbe postopkov

    V družbi Elektro Ljubljana so razvili novo aplikacijo MF.MKN digitalni monter, s katero so naredili pomemben korak v smeri digitalizacije terenskega dela.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 14:53
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Kako pozimi doma ohraniti čist zrak in nizke stroške ogrevanja?

    Klasično prezračevanje pogosto prinaša toplotne izgube in višje stroške. Učinkovita rešitev je pametno prezračevanje.
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 09:44
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Vredno branja

    Kako SIQ slovenskim podjetjem odpira vrata na svetovne trge

    Slovenski institut za kakovost in meroslovje podjetjem omogoča, da z izpolnjevanjem standardov hitreje in uspešneje vstopajo na vse bolj zahtevne izvozne trge.
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 09:28
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zima v tonih 9. Zimskega festivala

    Ko hladni večeri mesto zavijejo v tišino, se Ljubljana prebuja v glasbi.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 08:20
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako podjetja danes skrbijo za zdravje zaposlenih

    Zanesljiv dostop do zdravnikov postaja eden najbolj cenjenih zaposlitvenih privilegijev.
    Promo Delo 3. 9. 2025 | 15:16
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kako najhitreje do poslovnega kredita?

    Ste podjetnik z vizijo, projektom ali kupcem, a vas do uresničitve loči le še dostop do financ?
    Promo Delo 17. 9. 2025 | 09:07
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Huawei Watch GT 6 – zvezda med številnimi inovativnimi izdelki Huawei

    Huawei je v petek, 19.9. pod geslom »Ride the Wind« v Parizu gostil predstavitveni dogodek inovativnih izdelkov.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Leto negotovosti: čez noč izginilo 93 % prihodkov, vseeno sledila rast

    Ukinitev dopolnilnega zavarovanja in preobrazba sta Vzajemno potisnili pred velik izziv, a vseeno se je izpad 93 % prihodkov končal z rastjo, digitalnim pospeškom in jasnimi načrti.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 09:38
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    SI-ALARM

    Po vsej Sloveniji bomo slišali opozorilni pisk

    Na ta dan bomo vsi uporabniki mobilnih telefonov v Sloveniji prejeli testno opozorilno sporočilo.
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 14:20
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Drugi športi
    Vredno branja

    Od igrišča do specialista brez dolgega čakanja

    Zavarovalnica Generali z Nezgodnim zavarovanjem otrok in mladine do 26. leta in zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco omogoča brezskrbnost otrok.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 13:30
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Toni Vodišek: »Kar počneš, počni s srcem, če ne, nima smisla«

    Kajtarski as Toni Vodišek je Sloveniji že prinesel olimpijsko srebro, zdaj pa ga žene nov cilj: zlata medalja na OI 2028.
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 12:07
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako svež zrak v domu izboljša zdravje, spanec in koncentracijo

    Slaba kakovost zraka v zaprtih prostorih zmanjšuje pozornost ter povečuje tveganje za alergije in motnje spanja.
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 09:24
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Družinski nakupi: tako lahko letno prihranite tudi sto evrov

    S preprostimi rešitvami lahko privarčujete, ne da bi se pri tem morali odpovedali udobju, kakovosti in izdelkom, ki jih imate radi.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Jesen v Dolini Soče v znamenju gibanja in okusov

    Najlepše barve v naravi in na krožnikih vabijo od 19. septembra do 12. oktobra v Dolino Soče.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 12:45
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Drugi športi
    Vredno branja

    »Ko sem na igrišču, sem del ekipe. Tam sem svobodna«

    Tija Vrhovnik, reprezentantka v odbojki sede, o moči športa, vključevanju in misiji v Tanzaniji.
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 09:10
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Brezmejni okusi v Novi Gorici

    Doživite Novo Gorico na popolnoma nov način – ob okusih, ki brišejo meje, vrhunskih vinih, kuharskih šovih in nepozabni glasbi pod zvezdami.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 08:33
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Brez samozavesti ni kariere (in kako jo lahko okrepite)

    Ste vedeli, da več kot polovica ljudi prizna, da jih je pomanjkanje samozavesti že stalo priložnosti za napredovanje?
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 14:08
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Pomoč na domu kot temelj sodobne skrbi za kakovost življenja

    Slovenska družba se, podobno kot številne evropske države, spopada z izrazitim staranjem prebivalstva.
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 11:33
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Peugeot 3008 – digitalni sopotnik nove dobe

    V avtomobilskem svetu ni več dovolj, da je vozilo zgolj zmogljivo in udobno. Danes imajo vozniki in potniki bistveno večja pričakovanja kot nekoč.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 11:18
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Licenca za vrhunski paket, ki nikoli ne poteče

    Microsoftova orodja za produktivnost, kot sta Word in Excel, uporabljajo šole in podjetja po vsem svetu, kar pomeni, da je dostop do njih ključnega pomena.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 13:59
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Heineken z vizionarskim projektom odpira svet novih doživetij

    Heineken že desetletja ustvarja trenutke kakovostnega druženja in odpira vrata svežim pogledom na svet.
    Promo Delo 17. 9. 2025 | 13:31
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Vzajemni skladi pod drobnogledom: sedem zmot, ki jih razbijamo z dejstvi

    Je vlaganje samo za bogate in izkušene? Moramo res imeti veliko finančnega znanja? Je zares podobno igram na srečo?
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 10:08
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    ENERGETSKA UČINKOVITOST

    Priklopite na nov sistem, ki v ozadju ustvarja prihranke

    Iščete način, kako zmanjšati stroške in prevzeti nadzor nad porabo energije?
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 10:25
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Več kot 7.600 podjetij ve, da plača ni več dovolj. Kaj pa vaše?

    Zadovoljni in zvesti zaposleni so srebrnina vsakega podjetja. Plača je temeljni element nagrajevanja, vendar ne zadostuje več za zadrževanje najboljših kadrov.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 08:47
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo