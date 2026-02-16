Nato 3.0: več Evrope, manj ZDA

Severnoatlantskemu zavezništvu se ne izteka čas in ZDA se ne bodo poslovile od tega, a bo morala Evropa v Natu prevzeti veliko večjo vlogo pri lastni obrambi. Tako so v zadnjih dneh »evropeizirani« Nato 3.0 opisali na zasedanju zavezniških obrambnih ministrov in na ­Münchenski varnostni konferenci.

Zagon Arktične straže, skupnega projekta za zagotavljanje varnosti po zapletih z Grenlandijo, naj bi bil eno od znamenj nekoliko boljšega stanja v zavezništvu. Da bi bolj evropeiziran Nato lahko deloval, zaveznice na stari celini čakajo še veliko večja vlaganja v obrambo, ki je bila dolgo zanemarjena.