Nato bo uporabil vsa sredstva za obrambo

Zaveznice so po ruskem vdoru z migi-31 v estonski zračni prostor opravile posvetovanja po 4. členu.

»Rusija ne bi smela dvomiti: Nato in zaveznice bodo v skladu z mednarodnim pravom uporabili vsa potrebna vojaška in nevojaška orodja za obrambo in odvračanje vseh groženj iz vseh smeri,« je v skupni izjavi zapisal Severnoatlantski svet. Veleposlaniki držav Nata so na zahtevo Estonije po vdoru treh ruskih letal v njen zračni prostor opravili posvetovanje po 4. členu zavezniške pogodbe. »Še naprej se bomo odzivali na način, v času in na področju, ki ga bomo izbrali sami. Naša zavezanost 5. členu je neomajna,« so dodali. Peti člen namreč pravi, da oborožen napad na eno ali več pogodbenic v ...