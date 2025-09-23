Nato bo uporabil vsa sredstva za obrambo

Zaveznice so po ruskem vdoru z migi-31 v estonski zračni prostor opravile posvetovanja po 4. členu.
Galerija
Na vprašanje, ali bo Nato sestrelil letala, ki bodo kršila njegov zračni prostor, je generalni sekretar zavezništva Mark Rutte odgovoril, da se takšne odločitve sprejemajo »v realnem času« ob upoštevanju obveščevalnih podatkov, namere, tveganj za vojaške sile. FOTO. Omar Havana/Reuters
»Rusija ne bi smela dvomiti: Nato in zaveznice bodo v skladu z mednarodnim pravom uporabili vsa potrebna vojaška in nevojaška orodja za obrambo in odvračanje vseh groženj iz vseh smeri,« je v skupni izjavi zapisal Severnoatlantski svet.
Veleposlaniki držav Nata so na zahtevo Estonije po vdoru treh ruskih letal v njen zračni prostor opravili posvetovanje po 4. členu zavezniške pogodbe. »Še naprej se bomo odzivali na način, v času in na področju, ki ga bomo izbrali sami. Naša zavezanost 5. členu je neomajna,« so dodali. Peti člen namreč pravi, da oborožen napad na eno ali več pogodbenic v ...
Komentarji