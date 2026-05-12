Golobova vlada očitno ni prepričala zavezništva

Nato dvomi, da je Slovenija za obrambo res namenila dva odstotka BDP. Borut Sajovic: Če se ne morejo gibati državljani, se ne more premikati niti tehnika.

Obrambni minister Borut Sajovic je med obiskom v Bruslju potrdil, da ima Slovenija težavo z izpolnjevanjem zaveze v Natu o vlaganjih v obrambo v višini 2 odstotkov BDP. Z vidika Slovenije naj bi bil cilj sicer izpolnjen, saj da je lani obrambi, varnosti in odpornosti namenila 2,04 odstotka BDP. »Razumem pa, da je razmišljanje tistih ocenjevalcev na Natu drugačno in da se držijo nekih preteklih pravil,« je pojasnil. Kočljivih 330 milijonov evrov Različna mnenja med Natom in Slovenijo zadevajo 330 milijonov vlaganj v infrastrukturo, predvsem v ceste in železnice, ki jih na sedežu zavezništva ne vidijo kot vlaganja v obrambo. Smotrnost vlaganj v infrastrukturo kot del obrambe je utemeljil s primerjavo z gnečami na slovenskih cestah: »Če se ne morejo gibati državljani, se v primeru vaj ali ...