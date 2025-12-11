Mark Rutte: Mi smo naslednja tarča Rusije (VIDEO)

Generalni sekretar Nata Mark Rutte je pozval zaveznice, naj okrepijo prizadevanja na področju obrambe, da bi preprečili vojno, ki bi jo sprožila Rusija in bi lahko bila »v obsegu vojne, kakršno so doživeli naši stari starši in prastarši«.

V govoru v Berlinu je Rutte dejal, da preveč zaveznic vojaškega zavezništva ne čuti nujnosti ruske grožnje v Evropi ter da morajo hitro povečati obrambno porabo in proizvodnjo, da bi preprečili vojno s katastrofalnimi posledicami.

»Mi smo naslednja tarča Rusije. Bojim se, da je preveč ljudi tiho samozadovoljnih. Preveč jih ne čuti nujnosti. In preveč jih verjame, da je čas na naši strani. Ni. Čas za ukrepanje je zdaj,« je dejal Rutte.

»Spor je pred našimi vrati. Rusija je vojno vrnila v Evropo. In pripravljeni moramo biti,« je dodal. Rusija bi lahko bila pripravljena uporabiti vojaško silo proti Natu v petih letih, je še dejal Rutte.