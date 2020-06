Nato med covidom-19 in rusko grožnjo

Bruselj – V severnoatlantskem zavezništvu so pripravili krizni načrt, ki bi ga aktivirali v primeru drugega vala pandemije covida-19.Zavezniški obrambni ministri so sklenili, da bodo vzpostavili rezerve medicinske opreme: za intenzivno nego, naprave za predihavanje in maske. Ustanovljen bo poseben krizni sklad, iz katerega bi se financirali ne samo nakupi opreme, temveč tudi prevozi materiala in bolnikov.Nov načrt vključuje tako zaveznice kot tudi partnerske države. Glavna tema dvodnevnega ministrskega zasedanja, ki je potekalo kot videokonferenca je bila strategija jedrskega odvračanja Rusije.Vzrok za skrbi v zavezništvu je rusko ...