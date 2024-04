Nato snuje sistematično vojaško pomoč Ukrajini

V nadaljevanju preberite:

V severnoatlantskem zavezništvu pripravljajo bolj sistematično in dolgoročno usmerjeno zagotavljanje pomoči Ukrajini. Nato kot organizacija doslej pri oboroževanju žrtve ruske agresije ni neposredno deloval. Usklajevanje pošiljanja orožja z Zahoda je potekalo v okviru tako imenovanega formata Ramstein pod vodstvom ZDA.

Tudi nova pobuda generalnega sekretarja Jensa Stoltenberga je zavita v tančico skrivnosti. Predvideno je, da naj bi bila sprejeta do vrha Nata julija v Washingtonu. Po informacijah, ki so zakrožile iz Natovih virov, je na mizi predlog, po katerem bi bila Ukrajini v petih letih zagotovljena pomoč, vredna do 100 milijard dolarjev. Toda med drugim ni jasno, ali bi šlo za svež denar. Pošiljanje pomoči Ukrajini že tradicionalno spremlja »kreativno računovodstvo«.