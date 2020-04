Nato v času koronavirusa

Bruselj – Tudi zunanji ministri Nata so na zasedanju, ki je prvič v več kot 70-letni zgodovini zavezništva potekalo prek videokonference, izrazili solidarnost v boju proti koronavirusu.



S pomočjo Natovega koordinacijskega centra za pomoč v katastrofah je, denimo, tovorno vojaško letalo prepeljalo maske, zaščitno opremo in druge medicinske pripomočke iz Turčije v Italijo in Španijo.



V zavezništvu so poudarili, da bodo ne glede na težke razmere še naprej izpolnjevali glavne naloge: kolektivno obrambo, krizno upravljanje in sodelovalno varnost. Tako izvajanje operacij kot zagotavljanje odvračanja in obrambe pred grožnjami ­ostaja nedotaknjeno.

Deset modrecev

Tudi v Natu – tako kot v EU glede delovanja Kitajske in Rusije – jasno opozarjajo na dezinformacije. Generalni sekretar zavezništva Jens Stoltenberg je poudaril, da odgovor na propagando ni propaganda, temveč dejstva. Nato se bo spet lotil razprave o svoji prihodnosti, zlasti politični dimenziji.



Delovati je začela skupina desetih modrecev, odziv na trditve francoskega predsednika Emmanuela Macrona o možganski smrti Nata. ​

Slovenija zaostaja za cilji

Vodja slovenske diplomacije Anže Logar pričakuje, da bodo v poročilu modrecev predlagali stvari, kot sta boljše usklajevanje in hitrejše odzivanje. Tako bi Nato tudi vzbujal zaupanje. O izdatkih za obrambo, po katerih je Slovenija že dolgo na repu zavezništva, je izrazil razočaranje, da Slovenija »zaostaja za vsemi cilji«.



O težkem položaju je pisalo že v letnem poročilu o pripravljenosti Slovenske vojske. Letošnje zavezniško poročilo naj bi pokazalo, »kam so politike do zveze Nato pripeljale Slovenijo«.

Noben Slovenec v misijah okužen

Ministri so odločili, da bo misija usposabljanja varnostnih sil v Iraku razširjena. Med drugim bo zavezništvo vzelo pod okrilje del usposab­ljanja, ki ga izvaja svetovna koalicija­ proti Islamski državi.



V njenem okviru pri usposabljanju pešmerg sodelujejo pripadniki Slovenske vojske. Noben slovenski vojak, ki deluje v Natovih misijah, ni okužen s koronavirusom. Zasedanje ministrov je bilo prvo, na katerem je kot članica prvič uradno sodelovala Severna Makedonija.