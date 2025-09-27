  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    Na Danskem spet droni, v Rigi se je sestal vojaški odbor Nata

    Ta dejanja ogrožajo življenja, Rusija pa nosi polno odgovornost zanje, je nagovoru dejal predsednik vojaškega odbora Nata Giuseppe Cavo Dragone.
    Zveza Nato je ta teden v Severnem morju izvedla obsežno vojaško vajo Neptune Strike 25-3. FOTO: Jonathan Klein/AFP
    Galerija
    Zveza Nato je ta teden v Severnem morju izvedla obsežno vojaško vajo Neptune Strike 25-3. FOTO: Jonathan Klein/AFP
    STA
    27. 9. 2025 | 11:52
    27. 9. 2025 | 11:55
    2:49
    A+A-

    V Rigi danes poteka srečanje vojaškega odbora zveze Nato o nedavnih vdorih ruskih letal in dronov v zračni prostor več držav članic EU in zveze Nato. Na Danskem so medtem v petek znova poročali o opažanjih dronov, tokrat nad največjo vojaško bazo v državi.

    »Danes izražam popolno in nedvoumno solidarnost z vsemi zavezniki, katerih zračni prostor je bil kršen. Odziv zavezništva je bil odločen in se bo še naprej krepil,« je nagovoru dejal predsednik vojaškega odbora Nata Giuseppe Cavo Dragone. »Ta dejanja so eskalatorna, nepremišljena in ogrožajo življenja, Rusija pa nosi polno odgovornost zanje,« je dodal.

    Latvijski predsednik Edgars Rinkevičs je medtem ob začetku srečanja dejal, da je najpomembnejša in očitna prioriteta zračna obramba, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

    Na Danskem so morali zaradi dronov začasno zapreti letališče v prestolnici Koebenhavn, v četrtek zvečer pa še letališče v Aalborgu. FOTO: Bo Amstrup/Reuters
    Na Danskem so morali zaradi dronov začasno zapreti letališče v prestolnici Koebenhavn, v četrtek zvečer pa še letališče v Aalborgu. FOTO: Bo Amstrup/Reuters

    Ruski droni so nedavno vdrli v zračni prostor Poljske in Romunije, ruska bojna letala pa so kršila zračni prostor Estonije. Na Danskem so morali medtem zaradi dronov, katerih izvor za zdaj ni znan, na začetku tedna začasno zapreti letališče v prestolnici Koebenhavn, v četrtek zvečer pa še letališče v Aalborgu.

    image_alt
    To še ni vojna, mir pa tudi ne več

    Po navedbah danske policije so v petek zvečer znova opazili drone, tokrat nad največjo vojaško bazo na Danskem v osrednjem delu države. Preiskava je v teku, v njej sodeluje tudi vojska, je po navedbah francoske tiskovne agencije AFP še sporočila policija.

    Danska premierka Mette Frederiksen je ob tem opozorila, da je bila njena država v zadnjih dneh žrtev hibridnih napadov, Rusija pa je zanikala kakršnekoli povezave z delovanjem dronov v bližini danskih letališč.

    Na vaji so med drugim preizkusili zmogljivost in usklajenost lovskih in drugih letal. FOTO: Jonathan Klein/AFP
    Na vaji so med drugim preizkusili zmogljivost in usklajenost lovskih in drugih letal. FOTO: Jonathan Klein/AFP

    V luči več incidentov v zadnjih dneh in tednih so obrambni ministri desetih vzhodnih in severnih članic EU, med njimi tudi Danske, v petek razpravljali o vzpostavitvi tako imenovanega dronskega zidu za obrambo pred brezpilotniki. Poudarili so, da je treba najprej vzpostaviti učinkovit sistem zaznavanja.

    Zveza Nato je ta teden v Severnem morju izvedla tudi obsežno vojaško vajo Neptune Strike 25-3. Na vaji so med drugim preizkusili zmogljivost in usklajenost lovskih in drugih letal. Letalonosilko USS Gerald R. Ford so na odprtem morju spremljali ameriški rušilci ter francoske in danske fregate.

    Sorodni članki

    Novice  |  Svet
    Zaostrovanje

    Dvaindvajset dronov blizu ukrajinske nuklearke, v Litvo tudi Turki

    Incidenti v Ukrajini in Evropi povečujejo napetosti. Nato in Rusija v ostri retoriki.
    26. 9. 2025 | 10:01
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Novi dokumenti odkrivajo vlogo Kitajske pri razvoju ruskih dronov

    Evropski varnostni viri ocenjujejo, da kitajsko sodelovanje kaže na poglabljanje vezi med Kupolom in kitajskimi podjetji pri razvoju dronov.
    26. 9. 2025 | 10:10
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Industrijski panel

    Prebojni izdelki dvojne rabe slovenskih podjetij

    Gospodarstveniki so predstavili izdelke za vojaško in civilno rabo, s katerimi že prodirajo na tuje trge.
    Nejc Gole 22. 9. 2025 | 11:38
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vdori brezpilotnih letalnikov

    »Če imate ustrezno obrambo, vam brezpilotnikov ni treba sestreliti«

    Potem ko so droni povzročili resne motnje v prometu na več danskih letališčih, bodo danes na ravni EU iskali odgovore na ta izziv.
    Novica Mihajlović 26. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Novi incidenti

    Vdor dronov na Dansko je bil izveden profesionalno: jutri sestanek na ravni EU

    Zaprli letališče Aalborg, ki se uporablja tudi kot vojaška baza, in zaradi incidenta preusmerili najmanj tri polete.
    25. 9. 2025 | 06:44
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Slovenska predsednica o OZN

    Kako je Trump sprejel slovensko predsednico?

    Predsednik Trump nas sili v to, da bomo za obrambo bolj skrbeli sami, je kritična Nataša Pirc Musar. Kljub temu je bilo srečanje z njim in prvo damo prijetno.
    Barbara Kramžar 26. 9. 2025 | 05:52
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Rusija

    Ruska vojaška letala prestregli tudi Američani in Madžari; Moskva svari: sestrelitev bi pomenila vojno

    Ameriški in madžarski lovci prestregli ruska vojaška letala nad Aljasko in Baltikom. Gre za del vzorca preizkušanja odzivnosti zavezništva Nato.
    25. 9. 2025 | 17:33
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Vsa oprema v 20 kilometrih od frontne črte je uničena

    Brezpilotniki takoj opazijo vsakršno koncentracijo sil, zato je napad presenečenja ali preboj frontne črte skoraj nemogoč.
    Boris Čibej 25. 9. 2025 | 21:24
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kadrovske menjave

    Barbara Mihelič odstopila kot direktorica Živalskega vrta Ljubljana

    Osebni razlogi ali poziv k odstopu? Za vršilko dolžnosti od 1. oktobra imenovana Suzana Gajić, trenutno vodja mestnega odseka za razvoj podeželja.
    Saša Bojc 26. 9. 2025 | 12:15
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Hidroenergija, ki rešuje življenja – slovenski model poplavne zaščite

    Večnamenska zasnova HE spodnje Save združuje proizvodnjo čiste energije, protipoplavno zaščito in dolgoročno prilagajanje na podnebne spremembe.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 14:49
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    VIDEO: Kaj na trgu zlata lahko pričakujemo v prihodnosti?

    V zadnjih letih vrednost naložbenega zlata strmo raste. Po napovedih številnih strokovnjakov naj bi se takšen trend nadaljeval.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 11:54
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Telemach s tretjo generacijo naprav: umetna inteligenca v ospredju

    Telemach svojo vizijo dostopne tehnologije uresničuje z novo generacijo naprav, ki združujejo napredne funkcije in prijazno uporabniško izkušnjo po ugodni ceni.
    Promo Delo 24. 9. 2025 | 10:33
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Podprite športnike tam, kjer to najbolj šteje: na tribunah

    Brez navijačev šport izgubi svojo moč, zato športniki potrebujejo našo spodbudo. Prav to sporočilo prinaša nova kampanja OKS »Brez vas so tribune le stoli«.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 12:05
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Podkast Moč gospodarstva

    Dejan Paravan: Evropa se bo izvila iz težav z jasnimi politikami, ki pa jih še ni

    Pogovor z Dejanom Paravanom, generalnim direktorjem Gen energije, o cenah elektrike in plina, tveganjih in načrtih, pa tudi o vlogi Evrope.
    Borut Tavčar 27. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Poklici prihodnosti

    Energetske inovacije poganja znanje prihodnosti

    Prihodnost energetike bo zahtevala usklajeno delovanje podjetij, izobraževalnega sistema in države. Nepogrešljivi bodo analitiki in strokovnjaki UI.
    Marjana Kristan Fazarinc 27. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Od Kitajske do vodikove doline

    Slovenski izvozniki: kje so surovine, kje priložnosti in kaj bo naša prednost

    Trgovinske vojne, kitajski monopol, zeleni prehod in slovenske inovacije – štirje podkasti razkrivajo prihodnost našega izvoza.
    26. 9. 2025 | 08:50
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Izvozniki

    Rešitve za večjo konkurenčnost na mednarodnem trgu

    Pomembna je krepitev odpornosti slovenskih podjetij na tujih trgih.
    Marjana Kristan Fazarinc 26. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    DanskaNatodronivojnaincident

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Francija

    Carla Bruni, ženska, ki je obnorela predsednika

    Ob obsodbi nekdanjega francoskega predsednika Sarkozyja je v ospredju tudi nekdanja prva dama.
    Tanja Jaklič 27. 9. 2025 | 12:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Učitelj sem! Učiteljica sem!

    Učiteljica, ki ima odprto srce – in vrata svojega doma

    Elizabeta Selić dijakom predaja znanje slaščičarstva in jih dviguje v samozavestne mlade ljudi.
    Špela Kuralt 27. 9. 2025 | 12:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojaški odbor

    Na Danskem spet droni, v Rigi se je sestal vojaški odbor Nata

    Ta dejanja ogrožajo življenja, Rusija pa nosi polno odgovornost zanje, je nagovoru dejal predsednik vojaškega odbora Nata Giuseppe Cavo Dragone.
    27. 9. 2025 | 11:52
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Odbojka

    Zdaj bi radi kolajni dodali zlato barvo

    V polfinalu svetovnega prvenstva odbojkarjev na Filipinih je Bolgarija pričakovano ugnala Češko, Italija pa je bila boljša od Poljske.
    27. 9. 2025 | 11:17
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Motociklizem

    Španski as odšteva do nove lovorike

    Šprintersko tekmo za VN Japonske v motociklizmu dobil dvakratni svetovni prvak Francesco Bagnaia, drugouvrščeni Marc Marquez pa je zdaj zelo blizu 7. naslova.
    Siniša Uroševič 27. 9. 2025 | 10:50
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojaški odbor

    Na Danskem spet droni, v Rigi se je sestal vojaški odbor Nata

    Ta dejanja ogrožajo življenja, Rusija pa nosi polno odgovornost zanje, je nagovoru dejal predsednik vojaškega odbora Nata Giuseppe Cavo Dragone.
    27. 9. 2025 | 11:52
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Odbojka

    Zdaj bi radi kolajni dodali zlato barvo

    V polfinalu svetovnega prvenstva odbojkarjev na Filipinih je Bolgarija pričakovano ugnala Češko, Italija pa je bila boljša od Poljske.
    27. 9. 2025 | 11:17
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Motociklizem

    Španski as odšteva do nove lovorike

    Šprintersko tekmo za VN Japonske v motociklizmu dobil dvakratni svetovni prvak Francesco Bagnaia, drugouvrščeni Marc Marquez pa je zdaj zelo blizu 7. naslova.
    Siniša Uroševič 27. 9. 2025 | 10:50
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    HONOR Magic V5 – najtanjši zložljivi telefon na svetu, ki spreminja pravila igre

    HONOR Magic V5 odpira novo poglavje v svetu zložljivih pametnih telefonov.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 08:31
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Leto negotovosti: čez noč izginilo 93 % prihodkov, vseeno sledila rast

    Ukinitev dopolnilnega zavarovanja in preobrazba sta Vzajemno potisnili pred velik izziv, a vseeno se je izpad 93 % prihodkov končal z rastjo, digitalnim pospeškom in jasnimi načrti.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 09:38
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako podjetja danes skrbijo za zdravje zaposlenih

    Zanesljiv dostop do zdravnikov postaja eden najbolj cenjenih zaposlitvenih privilegijev.
    Promo Delo 3. 9. 2025 | 15:16
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Skrbite doma za bližnjega? Te informacije vam bodo olajšale nego

    Skrb za partnerja, starše, stare starše ali druge bližnje v domači oskrbi ni le velika odgovornost in fizično zahtevna naloga – je tudi čustven izziv.
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 10:53
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    ENERGETSKA UČINKOVITOST

    Domača inovacija, ki zniža račune za elektriko tudi do 600 kWh na leto

    Iščete način, kako zmanjšati stroške in prevzeti nadzor nad porabo energije?
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 10:25
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Drugi športi
    Vredno branja

    »Ko sem na igrišču, sem del ekipe. Tam sem svobodna«

    Tija Vrhovnik, reprezentantka v odbojki sede, o moči športa, vključevanju in misiji v Tanzaniji.
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 09:10
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Pomoč na domu kot temelj sodobne skrbi za kakovost življenja

    Slovenska družba se, podobno kot številne evropske države, spopada z izrazitim staranjem prebivalstva.
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 11:33
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako prepoznati in zdraviti vnetje Ahilove tetive?

    Bolečina v predelu nad peto je lahko eden prvih znakov vnetja Ahilove tetive. Kaj narediti, da preprečimo zaplete in ohranimo mobilnost?
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 09:27
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako svež zrak v domu izboljša zdravje, spanec in koncentracijo

    Slaba kakovost zraka v zaprtih prostorih zmanjšuje pozornost ter povečuje tveganje za alergije in motnje spanja.
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 09:24
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Samozavest

    Brezplačni priročnik: Povečajte svojo samozavest s tehnikami NLP

    Ste vedeli, da več kot polovica ljudi prizna, da jih je pomanjkanje samozavesti že stalo priložnosti za napredovanje?
    Promo Delo 24. 9. 2025 | 08:46
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Več kot 7.600 podjetij ve, da plača ni več dovolj. Kaj pa vaše?

    Zadovoljni in zvesti zaposleni so srebrnina vsakega podjetja. Plača je temeljni element nagrajevanja, vendar ne zadostuje več za zadrževanje najboljših kadrov.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 08:47
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Brezmejni okusi v Novi Gorici

    Doživite Novo Gorico na popolnoma nov način – ob okusih, ki brišejo meje, vrhunskih vinih, kuharskih šovih in nepozabni glasbi pod zvezdami.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 08:33
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    RECEPT

    Za prste obliznit: kosilo v nekaj minutah

    Od sušija do ramna: odkrijte skrivnosti japonske kulinarike, ki jih lahko preprosto poustvarite doma.
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 08:57
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    PREZRAČEVANJE

    Preprosta sprememba, ki vas lahko zaščiti pred plesnijo

    Sodobni prezračevalni sistemi poskrbijo za zdrav in svež zrak v vašem domu – brez prepiha, hrupa in energijskih izgub.
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 11:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Peugeot 3008 – digitalni sopotnik nove dobe

    V avtomobilskem svetu ni več dovolj, da je vozilo zgolj zmogljivo in udobno. Danes imajo vozniki in potniki bistveno večja pričakovanja kot nekoč.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 11:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zakaj je ta rešitev prepričala tudi ZPS

    Ko pomislimo na klimatsko napravo, si večina najprej predstavlja poletno vročino in prijetno hlajenje.
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 12:21
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Odkrijte vse prednosti vinilnih oblog

    Izbira prave talne obloge je ključna za udobje, estetiko in funkcionalnost doma, zato je pametno o njej skrbno premisliti.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 08:33
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Otrok ima že več dni visoko vročino ...

    Zavarovalnica Generali z Nezgodnim zavarovanjem otrok in mladine do 26. leta in zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco omogoča brezskrbnost otrok.
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 10:56
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    »Vsaka ura zastoja za podjetje lahko pomeni več tisoč evrov izgube«

    Kako preprečiti paniko in velike izgube? Kako zavarovati premoženje in se izogniti hudim poslovnim posledicam?
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 11:52
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Elektro Ljubljana z novo aplikacijo do učinkovitejše izvedbe postopkov

    V družbi Elektro Ljubljana so razvili novo aplikacijo MF.MKN digitalni monter, s katero so naredili pomemben korak v smeri digitalizacije terenskega dela.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 14:53
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Prihodnost je tukaj: Sønderborg pokazal, kako je zeleni prehod videti v praksi

    Sønderborg je na Rethink Cities Summitu dokazal, da je zeleni prehod več kot vizija, je uresničljiv cilj z rešitvami, ki že delujejo v praksi.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 09:51
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Prijave so odprte: tudi letos izbirajo mlade talente

    Mladi upi 2025 prinašajo najmanj 50.000 evrov podpore perspektivnim športnikom, parašportnikom, umetnikom in znanstvenikom.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 09:17
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    VELIKA ZVEZDA

    Veliki dogodek razkril celo serijo novih zvezd

    Huawei je v petek, 19.9. pod geslom »Ride the Wind« v Parizu gostil predstavitveni dogodek inovativnih izdelkov.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Kako pozimi doma ohraniti čist zrak in nizke stroške ogrevanja?

    Klasično prezračevanje pogosto prinaša toplotne izgube in višje stroške. Učinkovita rešitev je pametno prezračevanje.
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 09:44
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Podjetništvo

    Papirji, ki odločajo o milijonih – kdo ima v rokah moč?

    Slovenski institut za kakovost in meroslovje podjetjem omogoča, da z izpolnjevanjem standardov hitreje in uspešneje vstopajo na vse bolj zahtevne izvozne trge.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 08:47
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    SI-ALARM

    Po vsej Sloveniji bomo slišali opozorilni pisk

    Na ta dan bomo vsi uporabniki mobilnih telefonov v Sloveniji prejeli testno opozorilno sporočilo.
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 14:20
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    ZAVAROVANJE

    140.000 ljudi brez izbranega osebnega zdravnika: kakšna je rešitev?

    Zavarovalnica Generali z Nezgodnim zavarovanjem otrok in mladine do 26. leta in zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco omogoča brezskrbnost otrok.
    Promo Delo 24. 9. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Družinski nakupi: tako lahko letno prihranite tudi sto evrov

    S preprostimi rešitvami lahko privarčujete, ne da bi se pri tem morali odpovedali udobju, kakovosti in izdelkom, ki jih imate radi.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 09:06
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo