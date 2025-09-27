Na Danskem spet droni, v Rigi se je sestal vojaški odbor Nata

V Rigi danes poteka srečanje vojaškega odbora zveze Nato o nedavnih vdorih ruskih letal in dronov v zračni prostor več držav članic EU in zveze Nato. Na Danskem so medtem v petek znova poročali o opažanjih dronov, tokrat nad največjo vojaško bazo v državi.

»Danes izražam popolno in nedvoumno solidarnost z vsemi zavezniki, katerih zračni prostor je bil kršen. Odziv zavezništva je bil odločen in se bo še naprej krepil,« je nagovoru dejal predsednik vojaškega odbora Nata Giuseppe Cavo Dragone. »Ta dejanja so eskalatorna, nepremišljena in ogrožajo življenja, Rusija pa nosi polno odgovornost zanje,« je dodal.

Latvijski predsednik Edgars Rinkevičs je medtem ob začetku srečanja dejal, da je najpomembnejša in očitna prioriteta zračna obramba, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Na Danskem so morali zaradi dronov začasno zapreti letališče v prestolnici Koebenhavn, v četrtek zvečer pa še letališče v Aalborgu. FOTO: Bo Amstrup/Reuters

Ruski droni so nedavno vdrli v zračni prostor Poljske in Romunije, ruska bojna letala pa so kršila zračni prostor Estonije. Na Danskem so morali medtem zaradi dronov, katerih izvor za zdaj ni znan, na začetku tedna začasno zapreti letališče v prestolnici Koebenhavn, v četrtek zvečer pa še letališče v Aalborgu.

Po navedbah danske policije so v petek zvečer znova opazili drone, tokrat nad največjo vojaško bazo na Danskem v osrednjem delu države. Preiskava je v teku, v njej sodeluje tudi vojska, je po navedbah francoske tiskovne agencije AFP še sporočila policija.

Danska premierka Mette Frederiksen je ob tem opozorila, da je bila njena država v zadnjih dneh žrtev hibridnih napadov, Rusija pa je zanikala kakršnekoli povezave z delovanjem dronov v bližini danskih letališč.

Na vaji so med drugim preizkusili zmogljivost in usklajenost lovskih in drugih letal. FOTO: Jonathan Klein/AFP

V luči več incidentov v zadnjih dneh in tednih so obrambni ministri desetih vzhodnih in severnih članic EU, med njimi tudi Danske, v petek razpravljali o vzpostavitvi tako imenovanega dronskega zidu za obrambo pred brezpilotniki. Poudarili so, da je treba najprej vzpostaviti učinkovit sistem zaznavanja.

Zveza Nato je ta teden v Severnem morju izvedla tudi obsežno vojaško vajo Neptune Strike 25-3. Na vaji so med drugim preizkusili zmogljivost in usklajenost lovskih in drugih letal. Letalonosilko USS Gerald R. Ford so na odprtem morju spremljali ameriški rušilci ter francoske in danske fregate.