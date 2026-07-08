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    Svet

    Slovenija je daleč od izpolnitve obveznosti do Nata, Janši ostanejo obljube

    Strokovnjakinja za evropsko varnost Jelena Juvan s FDV komentira dogajanje na vrhu Nata v luči novega napada ZDA na Iran.
    Srečanje Marka Rutteja, Donalda Trumpa in Recepa Tayyipa Erdogana na vrhu Nata v Ankari je zaznamoval nov vojaški napad ZDA na Iran. FOTO: Alastair Grant Via Reuters
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    Srečanje Marka Rutteja, Donalda Trumpa in Recepa Tayyipa Erdogana na vrhu Nata v Ankari je zaznamoval nov vojaški napad ZDA na Iran. FOTO: Alastair Grant Via Reuters
    Rok Tamše
    8. 7. 2026 | 12:30
    8. 7. 2026 | 12:36
    1:16
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    Vrh zveze Nato v Ankari poteka v času izjemno zaostrenih mednarodnih razmer, ki jih dodatno zaznamujejo novi ameriški vojaški napadi na Iran. 

    Voditelj Rok Tamše je v Delovem studiju gostil Jeleno Juvan, strokovnjakinjo za evropsko varnost. FOTO: Marko Feist
    Voditelj Rok Tamše je v Delovem studiju gostil Jeleno Juvan, strokovnjakinjo za evropsko varnost. FOTO: Marko Feist

    Ameriški predsednik Donald Trump od evropskih zaveznic znova zahteva občutno povečanje obrambnih izdatkov, ob tem pa odpira vprašanja o prihodnji vlogi ZDA v evropski varnosti, spet je izrazil težnje po priključitvi Grenlandije ZDA.

    Evropska unija medtem pospešuje krepitev svojih obrambnih zmogljivosti in išče načine, kako postati varnostno bolj samostojna. Slovenija se medtem sooča s kritikami, da še vedno zaostaja pri izpolnjevanju zavez glede financiranja obrambe, zato je njen položaj znotraj zavezništva pod drobnogledom.

    Jelena Juvan, Fakulteta za družbene vede v Ljubljani FOTO: Marko Feist
    Jelena Juvan, Fakulteta za družbene vede v Ljubljani FOTO: Marko Feist

    O vsem tem smo se pogovarjali z Jeleno Juvan, strokovnjakinjo za evropsko varnost s Fakultete za družbene vede v Ljubljani.

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    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

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