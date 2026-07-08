Slovenija je daleč od izpolnitve obveznosti do Nata, Janši ostanejo obljube

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Vrh zveze Nato v Ankari poteka v času izjemno zaostrenih mednarodnih razmer, ki jih dodatno zaznamujejo novi ameriški vojaški napadi na Iran.
Ameriški predsednik Donald Trump od evropskih zaveznic znova zahteva občutno povečanje obrambnih izdatkov, ob tem pa odpira vprašanja o prihodnji vlogi ZDA v evropski varnosti, spet je izrazil težnje po priključitvi Grenlandije ZDA.
Evropska unija medtem pospešuje krepitev svojih obrambnih zmogljivosti in išče načine, kako postati varnostno bolj samostojna. Slovenija se medtem sooča s kritikami, da še vedno zaostaja pri izpolnjevanju zavez glede financiranja obrambe, zato je njen položaj znotraj zavezništva pod drobnogledom.
O vsem tem smo se pogovarjali z Jeleno Juvan, strokovnjakinjo za evropsko varnost s Fakultete za družbene vede v Ljubljani.
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