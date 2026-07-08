Slovenija je daleč od izpolnitve obveznosti do Nata, Janši ostanejo obljube

Vrh zveze Nato v Ankari poteka v času izjemno zaostrenih mednarodnih razmer, ki jih dodatno zaznamujejo novi ameriški vojaški napadi na Iran.

Voditelj Rok Tamše je v Delovem studiju gostil Jeleno Juvan, strokovnjakinjo za evropsko varnost. FOTO: Marko Feist

Ameriški predsednik Donald Trump od evropskih zaveznic znova zahteva občutno povečanje obrambnih izdatkov, ob tem pa odpira vprašanja o prihodnji vlogi ZDA v evropski varnosti, spet je izrazil težnje po priključitvi Grenlandije ZDA.

Evropska unija medtem pospešuje krepitev svojih obrambnih zmogljivosti in išče načine, kako postati varnostno bolj samostojna. Slovenija se medtem sooča s kritikami, da še vedno zaostaja pri izpolnjevanju zavez glede financiranja obrambe, zato je njen položaj znotraj zavezništva pod drobnogledom.

Jelena Juvan, Fakulteta za družbene vede v Ljubljani FOTO: Marko Feist

O vsem tem smo se pogovarjali z Jeleno Juvan, strokovnjakinjo za evropsko varnost s Fakultete za družbene vede v Ljubljani.