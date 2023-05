Natov magnet za ukrajinsko varnost

V nadaljevanju preberite:

Poldrugi mesec pred vrhom Nata v Vilni v zavezništvu še ni enotne drže do pristopa Ukrajine. Tega v času vojne že tako ni mogoče izpeljati, a predvsem vzhodne zavezniške države bi rade ustregle Kijevu, ki pričakuje vsaj konkret­ne zaveze. Med državami, ki jasno izražajo zadržke do zavez Ukrajini, naj bi bile Nemčija in ZDA. Na drugi strani so Poljska in baltiške države.

Razprave o različnih varnostnih aranžmajih z Ukrajino, ki bi preprečili ponoven ruski napad, naj bi prišle na vrsto po vojni. Nekdanji nemški visoki diplomat in vodja münchenske varnostne konference Wolfgang Ischinger je pred kratkim v Handelsblattu predlagal, da bi uporabili temeljni akt Nata in Rusije iz leta 1997. predlagal, da bi Rusiji, če bi zapustila celotno zasedeno ozemlje, ponudili, da v Ukrajini po vstopu v Nato ne bo nameščenega jedrskega orožja in večjih enot z Zahoda.